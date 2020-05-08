أسعار الدولار تستقر رغم هبوط الإحتياطي النقدي

واصل الجنيه أمام الدولار استقرار منذ بداية أزمة فيروس كورونا وحتي نهاية تعاملات هذا الأسبوع، وسط إشادة من المؤسسات الدولية على قدرة البنوك على تلبية الطلب على النقد الأجنبي.

سجل سعر الدولار طبقا لنشرة أسعار البنك المركزي المصري، 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري سجل 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع، وبنك مصر 15.70 جنيه للشراء، و15.80 للبيع .

جاء هذا في الوقت الذي تراجع فيه الأحتياطي النقدي إلى مستويات 37 مليار دولار.

بنك القاهرة 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع ، اما بنك التعمير والإسكان سجل 15.70 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع، بينما

سجل البنك التجاري الدولي 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع.