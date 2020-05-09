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انخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس اليوم

السبت 09/مايو/2020 - 12:45 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت الموافق 9 مايو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث جاءت التوقعات كالتالي:

طقس السبت نهارًا
شبورة صباحًا، وطقس غائم جزئي، معتدل على القاهرة والوجه البحري.
طقس غائم جزئي على السواحل الشمالية، وفرصة أمطار خفيفة "من 20 لـ30% تقريبًا" على مناطق متفرقة، وطقس وطقس معتدل، والرياح تنشط غربًا.
شبورة صباحًا، وطقس مشمس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
طقس مشمس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

طقس السبت ليلًا
طقس بارد على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.
طقس بارد على السواحل الشمالية، والرياح نشطة.
طقس معتدل على جنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية
نشاط للرياح على السواحل الغربية وجنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

الوصف الفني لخرائط الطقس
تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على الصحراء الغربية.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت، انخفاض في درجات الحرارة، حيث تظهر شبورة صباحا وطقس غائم جزئى معتدل على القاهرة والوجه البحرى، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس غائم وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح تنشط غربا.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس مشمس مائل للحرارة وشبورة صباحا، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس حار مشمس والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد أن يسود طقس بارد على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية يكون الطقس بارد والرياح نشطة، وعلى جنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت بالقاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجات، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 16 درجات، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجات، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجات، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجات، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة.
انخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس اليوم
انخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس اليوم

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