الحلقة 16 مسلسل جمع سالم.. محمد شاهين يخرج من السجن بكفالة

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بثت منذ قليل شاشة قناة النهار دراما عرض الحلقة 16 من مسلسل جمع سالم للفنانة زينة، الذي يعرض يوميًا طوال شهر رمضان الكريم.







وشهدت الحلقة 16 من مسلسل جمع سالم تطور كبير في الأحداث بعدما تم التحقيق مع الفنان محمد شاهين "يونس" في تهمة قتل الست العجوز التي تمتلك الفيلا التي قام بسرقتها يونس والفنان أحمد سلطان "صابر" وخرج من السجن بكفالة.





وبعدما خرج يونس بدأ يخطط مع الفنان أحمد صيام "عباس" وأحمد سلطان "صابر" للوصول إلى القاتل الحقيقي، وبعد تفكير كثير ظنوا أن مجدي زوج أبنة عباس هو من فعل ذلك.



