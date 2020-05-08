ترقية "سليمان العدل" إلى المرتبة التاسعة بـ إسلامية القصيم

يتلقى أحمد بن سليمان العدل التهاني بمناسبة ترقيته إلى المرتبة التاسعة في فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالقصيم.

وعبّر العدل عن اعتزازه بالترقية التي تمثل حافزاً للاستمرار ومضاعفة الجهود وخدمة دينه ومليكه ووطنه.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أوامر ملكية تشمل إعفاءات وتعيينات جديدة لعدد من المسؤولين.





وشملت الأوامر وفق جريدة "أم القرى" إعفاء المهندس "علي بن عبدالرحمن الحازمي" محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من منصبه، وتعيين المهندس "عبدالله بن إبراهيم بن محمد العبدالكريم" محافظًا للمؤسسة بالمرتبة الممتازة.





كما شملت تعيين "طراد بن سبأ باهبري" رئيسًا للشؤون الخاصة لسمو ولي العهد بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور هشام بن عبدالرحمن بن فالح الفالح وكيلًا لوزارة الداخلية بالمرتبة الممتازة.





كما شملت أيضًا تعيين فهد بن محمد بن صالح البليهشي أمينًا لمنطقة المدينة المنورة بالمرتبة الممتازة.