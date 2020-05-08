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ترقية "سليمان العدل" إلى المرتبة التاسعة بـ إسلامية القصيم

الجمعة 08/مايو/2020 - 11:34 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
يتلقى أحمد بن سليمان العدل التهاني بمناسبة ترقيته إلى المرتبة التاسعة في فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالقصيم.

وعبّر العدل عن اعتزازه بالترقية التي تمثل حافزاً للاستمرار ومضاعفة الجهود وخدمة دينه ومليكه ووطنه.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أوامر ملكية تشمل إعفاءات وتعيينات جديدة لعدد من المسؤولين.

وشملت الأوامر وفق جريدة "أم القرى" إعفاء المهندس "علي بن عبدالرحمن الحازمي" محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من منصبه، وتعيين المهندس "عبدالله بن إبراهيم بن محمد العبدالكريم" محافظًا للمؤسسة بالمرتبة الممتازة.

كما شملت تعيين "طراد بن سبأ باهبري" رئيسًا للشؤون الخاصة لسمو ولي العهد بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور هشام بن عبدالرحمن بن فالح الفالح وكيلًا لوزارة الداخلية بالمرتبة الممتازة.

كما شملت أيضًا تعيين فهد بن محمد بن صالح البليهشي أمينًا لمنطقة المدينة المنورة بالمرتبة الممتازة.

ورفع محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، المهندس عبد الله بن إبراهيم العبد الكريم، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه محافظاً للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالمرتبة الممتازة.

وسأل الله تعالى أن يعينه على حمل الأمانة الموكلة إليه، وأن يمده بعونه وتوفيقه للمحافظة على المكتسبات الكبيرة التي حققتها المؤسسة، والارتقاء بها نحو المزيد من مراقي البذل والعطاء والإنجاز، وبذل كل الجهد مع زملائه بقيادة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة لتحقيق تطلعات القيادة والوطن في استدامة التطوير في قطاع المياه واستمرار صدارة المملكة عالمياً في إنتاج المياه المحلاة.

ودعا الله عز وجل أن يحفظ المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والتقدم والرفاه.

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