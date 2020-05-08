أسعار الذهب اليوم في الجزائر بـ"محلات الصاغة"

ويعرض لكم "الفجر"، أسعار الذهب اليوم الجمعة 8-5-2020 في الجزائر والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدينار الجزائري وأيضا الدولار الأمريكي

أسعار الذهب اليوم الجمعة 8-5-2020 في الجزائر

وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 4.765 بـ دينار جزائري ، والذهب "عيار21"، 5.559 بـ دينار جزائري ، وسعر "عيار 24" 6.353 بـ دينار جزائري وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 3.177 بـ دينار جزائري للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الجزائر في الأيام السابقة في السوق الجزائري

أسعار الذهب اليوم الجمعة 8-5-2020 فيالجزائربـ الدنيارالجزائري و الدولار الأمريكي





عيار الذهب سعر الذهب بـ دولار أمريكي سعر الذهب بـ دينار جزائري اسعار الذهب عيار 24 53.39$ 6.353 سعر الذهب عيار 22 48.94$ 5.824 اسعار الذهب عيار 21 46.72$ 5.559 اسعار الذهب عيار 18 40.04$ 4.765 سعر الذهب عيار 14 31.14$ 3.706 سعر الذهب عيار 12 26.69$ 3.177 اسعار أوقية الذهب 1.660$ 197.592 اسعار جنيه الذهب 373.73$ 44.475 اسعار كيلو الذهب 53.389$ 6.353.442

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الجزائر