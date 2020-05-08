أسعار الذهب اليوم في الجزائر بـ"محلات الصاغة"
ويعرض لكم "الفجر"، أسعار الذهب اليوم الجمعة 8-5-2020 في الجزائر والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدينار الجزائري وأيضا الدولار الأمريكي
أسعار الذهب اليوم الجمعة 8-5-2020 في الجزائر
ويحتوي أيضا علي
مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الجزائر في الأيام السابقة
في السوق الجزائري
أسعار الذهب اليوم الجمعة 8-5-2020 فيالجزائربـ الدنيارالجزائري و الدولار الأمريكي
|
عيار
الذهب
|
سعر
الذهب بـ دولار أمريكي
|
سعر
الذهب بـ دينار جزائري
|
اسعار الذهب عيار 24
|
53.39$
|
6.353
|
سعر الذهب عيار 22
|
48.94$
|
5.824
|
اسعار الذهب عيار 21
|
46.72$
|
5.559
|
اسعار الذهب عيار 18
|
40.04$
|
4.765
|
سعر الذهب عيار 14
|
31.14$
|
3.706
|
سعر الذهب عيار 12
|
26.69$
|
3.177
|
اسعار أوقية الذهب
|
1.660$
|
197.592
|
اسعار
جنيه الذهب
|
373.73$
|
44.475
|
اسعار كيلو الذهب
|
53.389$
|
6.353.442
تعرف علي
متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الجزائر
|
اليوم
|
عيار 14
|
عيار 18
|
عيار21
|
عيار
24
|
7
مايو
|
3.388
|
4.356
|
5.082
|
5.808
|
6
مايو
|
3.388
|
4.356
|
5.082
|
5.808
|
5
مايو
|
3.401
|
4.372
|
5.101
|
5.830
|
4
مايو
|
3.396
|
4.367
|
5.094
|
5.822
|
3
مايو
|
3.459
|
4.448
|
5.189
|
5.930
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