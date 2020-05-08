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الأهلي يرفض ضم نجم بيراميدز

الجمعة 08/مايو/2020 - 11:46 م
بوابة الفجر
مازال يسعي مسؤولي النادي الأهلي إلى تدعيم مركز الظهير الأيمن، بعد رفض أحمد فتحي تجديد تعاقده مع الفريق وانتقاله إلى صفوف بيراميدز بداية من الموسم المقبل.

وكشفت بعض التقارير الصحفية، أن أحد وكلاء اللاعبين عرض على إدارة الأهلي التعاقد مع عبد الله بكري الظهير الأيمن لبيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويتحفظ الأهلي على التعاقد مع عبد الله بكري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة نظرًا لأسباب فنية ترجع للسويسري فايلر المدير الفني للفريق الأحمر.

ويتواجد أكثر من اسم على طاولة الأهلي لتعويض رحيل فتحي، يأتي على رأسهم رجب بكار لاعب بيراميدز وعلي فوزي لاعب إنبي.

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