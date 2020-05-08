مكرم محمد أحمد: البشير لم يكن صادقا مع مصر (فيديو)

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن المعزول عمر البشير، لم يكن صادقا مع مصر، ولم يحبها من قلبه، ولم يسعى حتى لفهمها.









وأشار أحمد، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الجمعة، إلى أنه يرى أن البشير كان يريد شرا لمصر، معلقا: "ما أحببت البشير، وكثيرا ما واجهته"، لافتا إلى أنه لا يعرف السبب في شعور البشير تجاه مصر.





وأضاف رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أنه لم يستريح أبدا للرئيس السوداني البشير، معلقا: "كنت دائما أتوجس شرا منه".





وفي سياق أخر، أكد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن أداء الحكومة فى التعامل مع أزمة فيروس كورونا متميزة وأن توقعاتها تصدق، مضيفا أن حسابات الحكومة وإجراءاتها الاستباقية نجت مصر من مخاطر كثيرة.





وأضاف مكرم محمد أحمد فى تصريحات صحفية، أن إجراءات الحكومة الاستباقية جعلتنا نعبر مراحل الأزمة الراهنة بدون مواجهات لأى أزمة فى المواد الغذائية والمواد التموينية والمواد المطهرة، مشيرا الى أن هناك قدر كبير من التكاتف بين مؤسسات الدولة.





وأشار إلى أن من ضمن الأشياء الجيدة التى تقوم بها الحكومة هى رغبتها المتزايدة فى التعامل مع القطاع الخاص وإعطائه حقه وأيضا حث القطاع الخاص على القيام بواجبه الحقيقى ودفع رواتب العمال وعدم الاستغناء عنهم وأن روح التكافل مع القطاع الخاص لعبور الأزمة شئ رائع ومهم.



