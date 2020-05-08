Advertisements

وزير الشباب والرياضة: نتبنى المبادرات التي تعظم المشاركة المجتمعية فى مواجهة أزمة كورونا

الجمعة 08/مايو/2020 - 11:56 م
وزير الرياضة
وزير الرياضة
الفجر الرياضي
أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،مساء اليوم الجمعة، من أمام ديوان عام الوزارة إشارة بدء مبادرة تطهير وتعقيم مواقف المواصلات العامة التى تنفذها الوزارة بمحافظة القاهرة على مدار اليوم وغدا بالتعاون مع الاتحاد المصري للدراجات النارية وجمعية العالم بيتي. 

شهد انطلاق فعاليات الحملة مجموعة من قيادات الوزارة وحضور عدد من الشباب والفتيات المشاركين فى تنفيذ المبادرة التى تبدأ فعالياتها فى ساعات الحظر الليلي لتطهير وتعقيم مواقف المواصلات العامة فى ضوء الاجراءات الاحترازية المتخذة لمجابهة فيروس كورونا المستجد. 

وانطلق الشباب المشاركون فى الحملة إلى المواقع المحددة للقيام بأعمال التعقيم والتطهير المطلوبة فى شارع جسر السويس بألف مسكن، وميدان العباسية، وميدان عبد المنعم رياض، والإسعاف، ورمسيس، ومن المقرر أن تنفذ وزارة الشباب والرياضة المبادرة بمحافظة الجيزة يومي 15 و 16 مايو من الأسبوع المقبل. 

وأوضح وزير الشباب والرياضة –خلال إطلاقه لفعاليات المبادرة- حرص الوزارة على تبني المبادرات البناءة التى تساهم فى تعزيز المشاركة المجتمعية وخدمة المواطنين لا سيما المبادرات المتعلقة بمواجهة أزمة كورونا خلال الوقت الراهن فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والحكومة المصرية باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، والالتزام بتنفيذها حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

ولفت الدكتور أشرف صبحي إلى توجيه جميع مديري مديريات الشباب والرياضة فى جميع محافظات الجمهورية بالعمل على تعزيز المساهمة المجتمعية للمنشآت الشبابية والرياضية فى مجابهة فيروس كورونا، ومشاركة الشباب فى أعمال تعقيم وتطهير النجوع والقري مع الالتزام بالتعليمات والاجراءات الاحترازية الواجبة، مشيراً إلى تنسيق الوزارة مع كل الجهات والأجهزة المعنية بالدولة وتضافر الجهود لمجابهة تداعيات تلك الأزمة.

يذكر أن مبادرة تطهير وتعقيم مواقف المواصلات العامة سيتم تنفيذها الأسبوع المقبل فى مواقف مواصلات الوراق والمنيب وجراج مدينة الطلبة بشارع السودان، ومواقف المواصلات بالهرم وشارع فيصل.



أخبار تهمك

"تجاوزنا 8 آلاف".. مصر تسجل قفزة جديدة في إصابات كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يقرر رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد بعد ظهوره مع رامز جلال

منذ حوالي 4 ساعات

كارثة بشأن فيروس كورونا وسرعة انتقاله في الأماكن المزدحمة (فيديو)

منذ أقل من ساعة

مروان محسن يطالب الأهلي برقم خيالي للتجديد

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على سبب اختلاف درجة الإصابة بكورونا من شخص لآخر (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

ريال مدريد في طريقه لضم صفقة مميزة

منذ ساعة و نصف

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة حول خسائر مصر من أزمة كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| "معدلات غير مسبوقة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا و21 وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يرفض ضم نجم بيراميدز

منذ 40 دقيقة

صفقة الأهلي المنتظرة مهددة بالفشل بعد تدخل مارسيليا

منذ أقل من ساعة

طلب مفاجئ من فايلر بشأن احتياجات الأهلي في الصيف

منذ حوالي 3 ساعات

تصريحات نجم الأهلي تثير غضب جماهير الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

القبض على الفنانة زينة بتهمة تعاطي المخدرات

منذ ساعة الا ربع

نشطاء يتداولون صورا لظهور أطياف نورانية للقديس مار مرقس الرسول

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يطرد 3 لاعبين من الأهلي

منذ أقل من ساعتين

لأول مرة.. مكرم محمد أحمد يكشف أخطر تصريح لمبارك عن الإخوان (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:26 م

نشطاء يتداولون صورا لظهور أطياف نورانية للقديس مار مرقس الرسول

عاجل.. مرتضى منصور يقرر رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد بعد ظهوره مع رامز جلال

08:36 م

عاجل| "معدلات غير مسبوقة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا و21 وفاة

06:19 م

فايلر يطرد 3 لاعبين من الأهلي

10:29 م

الأهلي يرفض ضم نجم بيراميدز

11:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: هاجر المصرية.. «أم العرب»

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: النساء أقوى من كورونا