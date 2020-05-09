مذيعة شهيرة تكشف سر امتناعها عن إجراء لقاء مع عادل إمام

قالت المذيعة إنجي علي، إنه على الرغم من صداقتها بالفنان عادل إمام، إلا أنها لم تجر لقاء إعلاميا معه، لافتة إلى أنها اعتادت عدم استغلال عملها في إجراء لقاءات مع الضيوف، وكذلك عدم إلحاحها على أحد منهم لكي يجري لقاء معها.





وقالت خلال استضافتها في حلقة اليوم الجمعة، من برنامج "شيخ الحارة والجريئة": " أحب عادل إمام جدا، وأعرفه عن قرب، وقابلته بعيدا عن الكاميرات، ودائما ما أسأل عليه، ولكنه لا يحب إجراء لقاءات، وأنا لا أحب استغلال وظيفتي في التأثير على أصدقائئ لإحضارهم إلى برامجي"ز





وأكدت:"كما لا أرغب في الضغط على أحد لكي يوافق على الظهور معي، ولا أستطيع أن أتسبب في مضايقة عادل إمام".