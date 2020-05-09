هل يواصل الاحتياطي النقدي التراجعات بعد الهبوط الأخير

توقع الخبير الاقتصادي رشاد عبده أن لا يواصل الاحتياطي النقدي لمصر الهبوط خلال الشهور المقبلة بعد التراجعات التى شهدها خلال الشهرين الماضيين.









وانخفض الاحتياطي النقدي لمصر خلال شهري مارس وأبريل بقيمة 7 مليار دولار ليصل إلى 37 مليار دولار حاليا.





وتابع "عبده" خلال تصريحات للفجر، إن توقيع مصر حزمة تمويلية من صندوق النقد الدولى تساعدها على دعم الاحتياطات النقدية وتوفير العملة الصعبة لتلبية الطلب عليها بعد انخفاض مصادر الدولة من العملة الصعبة بسبب جائحة كورونا.





وقال "عبده" الحزمة المالية التى ستوقع من صندوق النقد الدولي مع البنك المركزي ستمنع من استمرار استنفاذ الاحتياطي النقدي وبالتالي عدم تسجيله تراجعات جديدة خلال الشهور القادمة، مشيرا إلى أن الهبوط الذي تعرض له ليس كبيرا كما يتوقع البعض على حجم اقتصاد مثل الاقتصاد المصري.