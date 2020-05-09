حورية تساعد أحمد وجلال بطرف خيط يصلهم لوالدتهم.. أبرز أحداث الحلقة الـ 16 من "القمر آخر الدنيا"

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انتهى منذ قليل مسلسل "القمر آخر الدنيا"، بعد مقابلة فريال بالسيد نعمان وإبلاغها أنه يعرف انها تعيش بمفردها لترد عليه أنهز تعيش مع أسرة والدها.



ويسافر كل من أحمد وجلال الى طنطا للبحث عن والدته وفي طريقهم يسأل أحمد جلال عن من الفتاة التي كانت معه في السيارة وأنه قام بأخذ مال منه ليقول له أنها فريال ولم يتذكرها أحمد في البداية ثم يعرفها.



وتتصل دلال بأخيها أحمد ويبلغها أنهم في طريقهم لطنطا حالياً وعلى وصول لتندهش أنهم قد وصلوا بهذه السرعة ليخبرها أنها تعلم بسواقة أخيه جلال ثم تتحدث مع جلال وتطلب منه أن لا يسوق سريعاً ولا يتحدث في الهاتف ثم تخبره أن يتعامل جيد مع زوجته مجدية ليوافقها.



ويقول أحمد لجلال ان مجدية مؤكداً شكت بزوجها وعلمت بفريال ويقول جلال أنه شئ طبيعي لماذا تنزعج، ثم يخبر جلال أحمد أنه لا يشعر بحب تجاه مجدية على عكس أحمد الذي يحب زوجته ناهد، ثم يسمعون أصوات غريبة بالسيارة ويتضح أن العجلة نامت ويسأل أحمد هل معه استبن ويحاولوا تغييرها ولا يعرفوا ويقول أحمد أنهم لا يستطيعوا إيجاد ميكانيكي حالياً ليقول جلال أنهم سيجدوا ثم يتحدث أحمد أنه باقي 25 كيلو ويصلون كفر الشيخ وبيت خالهم على الطريق.



تعبر فايزة عن سعادتها بمجئ دلال لابنتها وسؤالها عن ابنتها، ولكنها تنزعج من كريمة لعدم سؤالها على ابنتها وتندهش فايزة وتطلب من ابنتها ناهد أن تحكي لها ما حدث.



تقول جيسي شقيقة ناهد أنها عليها الذهاب لدكتور نفسي بسبب أدوية الاكتئاب التي تتناولها لها أثار جانبية ضارة وتقول ناهد أنها تأخذها منذ زمن ولا يوجد بها شئ، ثم تخبرها جيسي أن ناهد تخلت عن زوجها أحمد في ظروفه الصعبة ولكن تقول ناهد أنها لا تعتقد ذلك وتطلب منها أن تنام حتى تستيفظ مبكراً ولا تتأخر عن جامعتها غداً.



يطلب الميكانيكي من أحمد وجلال عند معرفتهم أنهما أقارب سالم البورلسي 150 جنية ويتشاجرون معه ويقول الميكانيكي لهم من الواضح أنهم الفرع الفقير في العيلة، ليرد أحمد "عندك عصير في الثلاجة"، ليقول الرجل نعم، ليمزح أحمد قائلا "اشربوا".



وعند وصولهم لمنزل خاله يطلب أحمد من جلال أن ينزل ليشم الهواء ثم يتذكر مواقفه وهو صغير مع خالته سكينة وانه كان لا يريد الذهاب للمدرسة، ثم ينام جلال في سيارته ويأتي الغفير ويستيقظوا بالبندقية ويبلغوا أنه كان نائم فقط ويتصل بأخيه أحمد يلحق به.



ويتصل الغفير بسالم ويتشاجر معه سالم لأنه أدخلهم دون علمهم، وترحب بهم زوجة خالهم وتبلغهم أن ابنها شهاب في ثانوية عامة وابنها نادي، ويطلب سالم من زوجته حورية أن تعطيه أحمد للتحدث معه ويتشاجر معه وأن فقدان والدتهم من الممكن أن يتسبب له بأزمة وكان عليهم إخباره أولاً بمجيئهم.



وتطلب حورية من أحمد أن لا يزعل من خاله ومهما حدث هذا بيته وبيت والدته، وتقترح أنه من الممكن أن تكون في البرولس عند عم عوض، ويسألها جلال هل قالت لها شئ عند مجيئها أخر مرة ويتفاجئ أحمد أن والدته قذ ذهبت لخاله ويعرف بأمر غرفتها في منزل خاله ويطلب مشاهدتها.



تتشاجر حورية مع سالم في الهاتف لما يفعله مع شقيقته وأولادها وأنه يصف هذا الموضوع بالسخافة لتقول له هذا ما بوسعه بدلاً من أن يبحث عن أخته، وما هي المصالح والنفوذ التي قتلت فيه الانسانية بهذا الشكل، ليرد أنه لولا هذه المصالح لم تعيش في هذا العز.



تعطي حورية كل من أحمد وجلال ورق مهماً كان تخفيه لديها والدتهم كريمة، وأن هذا موضوع الذي سيساعدهم فيه ويعرفوا هو زوج خالتهم سكينة ثم تنتهي الحلقة.