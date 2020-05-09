ننشر سر المكالمة الهاتفية بين حسن شاكوش واللاعب عمر جابر

كشف المحامي شعبان سعيد، وكيل اللاعب عمر جابر، عن حقيقة ماورد من أنباء بشأن تورط المطرب حسن شاكوش، مع المتهمين بتهديد موكله، موضحًا أن المطرب تجمعه صداقه مع اللاعب، منذ سنوات وكان يتردد كثيرا على منزله في فترات سابقة، ويرفض أي إيذاء موجهًا للاعب.





وأضاف "سعيد" في تصريح خاص إلى "الفجر"، أن المطرب حسن شاكوش، لم يتدخل في المشكلة التي حدثت بين اللاعب والمتهمين غير مرتين، إحداهما عندما طلب المتهمان معرفة طريق منزله بعد انتقاله لمكان آخر، فتوجه معهما ليعرفهما طريق المنزل، خوفا على اللاعب من أي إيذاء يتعرض له، ولكن في هذا التوقيت لم يكن متواجدا بالمنزل.





وأوضح محامي اللاعب، أن المطرب تدخل مرة ثانية، ولكن عندما علم أن اللاعب حرر محضرًا ضدهما، فأجرى مكالمة هاتفية باللاعب، وعرض عليه الوساطة، وقال له: "لو حابب أتدخل لحل المشكلة حتى لا تتطور"، ولكن عمر جابر رفض لأنه اتخذ إجراءا رسميا ضدهما، وحتى لا يتعرض المطرب للإيذاء.





وحول استدعاء النيابة للمطرب "حسن شاكوش"، قال المحامي، بالفعل النيابة طلبت استدعائه كأحد الشهود على الواقعة، وليس طرفا فيها.





تفاصيل تهديد اللاعب عمر جابر بالقتل

ولفت المحامي، إلى أن البلاغ تم تقديمه منذ حوالي شهر، ومنذ ذلك التوقيت كانت التحقيقات مستمرة للتأكد من صحة الواقعة.

وأضاف "سعيد"، في تصريح سابق إلى "الفجر"، أنه منذ إرسال المتهمين رسائل تهديد للاعب، عن طريق الهاتف المحمول و"الواتس آب"، كان "جابر" لا يستجيب لتهديدهما وعمل بعمل "بلوك" لرسائلهما واتصالاتهما، فلجأ المتهمان إلى إرسال رسائل تهديد لزوجته وشقيقه عن طريق "واتس آب"، مضمونها: "خليه يدفع فلوسنا اللي عنده، بدلا أن نتعدى عليه وعلى أسرته"، وذهبا لمنزله بصحبة بلطجية، مؤكدا أن هذا مثبت في التحقيقات.

واستدعت النيابة العامة بشمال الجيزة، شهود العيان في واقعة تهديد اثنين للاعب عمر جابر بالقتل، وهم حراس عقار اللاعب، والذين قالوا إن المتهمين كانا يترددان على المنزل بين الحين والآخر، للسؤال عن اللاعب وأسرته، ومواعيد حضورهم للمنزل، وإن الشخصين قاما بتهديده أمامهم أكثر من مرة، واللاعب لم يستجب لذلك.

وأوضح المحامي شعبان سعيد وكيل اللاعب عمر جابر في تصريح خاص إلى "الفجر"، أن النيابة رصدت كاميرات المراقبة للتأكد من صحة الواقعة، وبالفعل أكدت ترددهما عليه وتهديدهما له أمام شهود العيان.

وأضاف "سعيد"، أن المتهمين أنكرا ما نسب إليهما وقالا إنها لم يطالبا بأي مبالغ مالية من اللاعب لعملهما معه وكلاء له، وأنهما طالبا فقط بمستحقاتهما المالية، وأمرت النيابة بحبسهما، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

بلاغ بالتهديد بالقتل وتقدم وكيل اللاعب عمر جابر، ببلاغ ضد "أحمد.ع" و"أحمد.ن"، بعد تهديدهما للاعب بالقتل والإيذاء إذا لم يعطيهما مبلغًا وقدره ١٣ مليون جنيه.

وأضاف المحامي، أن اللاعب عمر جابر، كانت تربطه علاقة صداقة بالمتهمين منذ أن كان في ناشئي نادي الزمالك، وكانا يطلبان منه أموالًا لمساعدتهما بحكم الصداقة وهو الأمر الذي لم يعترض عليه اللاعب كونهما صديقيه خاصة وأنه أصبح ميسور الحال.

وتابع، أن اللاعب قال في بلاغه، إنه بعد تعاقده مع أحد الأندية الكبيرة طلب منه المتهمان مبلغًا من المال لشراء وحدة سكنية بأكتوبر، فوافق وساعدهما على ذلك حتى تمكنا من شراء الشقة، إلا أن المتهمين لم يقنعا بذلك، فطلبا مبلغ 13 مليون جنيه لشراء فيلا في الشيخ زايد، فرفض اللاعب وبدأت الأمور تأخذ منحى آخر.

وأوضح المحامي، أنه بدأ المتهمان في إرسال رسائل تهديد للاعب وزوجته وشقيقه بإيذائهم وأطفالهم في حال لم يستجب اللاعب لهما. ثم توجها إلى منزل حماة اللاعب بالمهندسين للبحث عنه

القبض على المتهمين وتمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من القبض على شخصين بتهمة تهديد اللاعب عمر جابر، لاعب نادي الزمالك السابق ولاعب بيراميدز الحالي، بالقتل والإيذاء ما لم يستجب لرغباتهما في منحهما مبلغ 13 مليون جنيه وسيارة مرسيدس أو منحهما ثمنها، نظرا لصداقتهما القديمة معه.

وباشرت نيابة العجوزة التحقيق في البلاغ الذي تقدم به المحامي شعبان سعيد، وكيل اللاعب عمر جابر، والذي سرد فيه تفاصيل علاقة اللاعب بالمتهمين.

البلاغ حمل رقم 420 لسنة 2020 عرائض شمال الجيزة، وتم تحرير محضر.