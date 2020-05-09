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الأهلي يواجه منافسة أوروبية على ضم جاكسون موليكا

السبت 09/مايو/2020 - 12:23 ص
جاكسون موليكا
جاكسون موليكا
عبد القادر عرابي

يواجه النادي الأهلي منافسة من عدة أندية أوروبية، على ضم المهاجم الكونغولي "جاكسون موليكا" نجم نادي مازيمبي الكونغولي، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

 

ويريد الأهلي تدعيم خط هجوم الفريق بمهاجم أجنبي جديد، على الرغم من ضم السنغالي "أليو بادجي" في يناير الماضي، قادماً من نادي رابيد فيينا النمساوي.

 

 

 

وارتبط الأهلي بعدة مهاجمين أجانب خلال الفترة الماضية، أبرزهم الجزائري "بغداد بونجاح" نجم السد القطري، والتونسي "فراس شواط" لاعب النادي الرياضي الصفاقسي، وموليكا لاعب مازيمبي.

 

 

 

منافسة أوروبية

 

 

وأفادت عدة تقارير صحفية، أن موليكا مطلوب في عدة أندية أوروبية، وهو ما قد يمثل صعوبة كبيرة أمام الأهلي نحو ضم اللاعب.

 

 

وأكد وكيل أعمال موليكا في مقابلة صحفية، أن صاحب الـ20 عاماً مطلوب في 3 أندية أوروبية خلال الفترة المقبلة.

 

 

وقال وكيل اللاعب في مقابلة صحفية، نقلتها شبكة "أفريكا توب سبورتس": "موليكا مطلوب في مارسيليا الفرنسي، إلا أن نادي مازيمبي اشتطر عقد شراكة بين الناديين".

 

 

وتابع: "سيصبح موليكا أول لاعب من نادي مازيمبي يلعب في صفوف مارسيليا، لكن الأمر لم يتم حسمه حتى الآن".

 

 

واختتم: "ليس مارسيليا هو النادي الوحيد المهتم بضم موليكا، فهناك ناديي ستاندر دو لييج وأندرلخت البلجيكيين، حيث يتابعان اللاعب منذ فترة كبيرة".

 

 

واستطاع موليكا تسجيل 16 هدفاً في 30 مباراة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، فضلاً عن تألقه في مباريات عديدة في بطولة الدوري المحلي.

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