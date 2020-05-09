مكرم محمد أحمد: القذافي غير ناضج وليبيا افتقدت الاستقرار بعده

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن ليبيا افتقدت وجود الاستقرار منذ غياب الرئيس الراحل معمر القذافي حتى الآن، حيث يرى البعض أن القذافي كان أحد عناصر الاستقرار.





وأشار "أحمد"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الجمعة، إلى أن القذافي نفسه كان شخصية غير ناضجة، وغير مريحة، ومتعب في علاقاته مع مصر، مضيفا أن القذافي كان يتصور أنه يستطيع صنع التاريخ.





وأضاف رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أن إمكانيات القذافي المادية ساعدته أن يقوم بأعمال كثيرة، لم يكن ينبغي أن تتم، معقبا: "لم أر في القذافي خيرا كثيرا".





وفي سياق أخر، أكد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن أداء الحكومة فى التعامل مع أزمة فيروس كورونا متميزة وأن توقعاتها تصدق، مضيفا أن حسابات الحكومة وإجراءاتها الاستباقية نجت مصر من مخاطر كثيرة.





وأضاف مكرم محمد أحمد فى تصريحات صحفية، أن إجراءات الحكومة الاستباقية جعلتنا نعبر مراحل الأزمة الراهنة بدون مواجهات لأى أزمة فى المواد الغذائية والمواد التموينية والمواد المطهرة، مشيرا الى أن هناك قدر كبير من التكاتف بين مؤسسات الدولة.