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مكرم محمد أحمد: القذافي غير ناضج وليبيا افتقدت الاستقرار بعده

السبت 09/مايو/2020 - 07:17 ص
مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد
هدى عبدالرازق
قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن ليبيا افتقدت وجود الاستقرار منذ غياب الرئيس الراحل معمر القذافي حتى الآن، حيث يرى البعض أن القذافي كان أحد عناصر الاستقرار.

وأشار "أحمد"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الجمعة، إلى أن القذافي نفسه كان شخصية غير ناضجة، وغير مريحة، ومتعب في علاقاته مع مصر، مضيفا أن القذافي كان يتصور أنه يستطيع صنع التاريخ.

وأضاف رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أن إمكانيات القذافي المادية ساعدته أن يقوم بأعمال كثيرة، لم يكن ينبغي أن تتم، معقبا: "لم أر في القذافي خيرا كثيرا".

وفي سياق أخر، أكد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن أداء الحكومة فى التعامل مع أزمة فيروس كورونا متميزة وأن توقعاتها تصدق، مضيفا أن حسابات الحكومة وإجراءاتها الاستباقية نجت مصر من مخاطر كثيرة.

وأضاف مكرم محمد أحمد فى تصريحات صحفية، أن إجراءات الحكومة الاستباقية جعلتنا نعبر مراحل الأزمة الراهنة بدون مواجهات لأى أزمة فى المواد الغذائية والمواد التموينية والمواد المطهرة، مشيرا الى أن هناك قدر كبير من التكاتف بين مؤسسات الدولة.
وأشار مكرم محمد أحمد الى أن من ضمن الأشياء الجيدة التى تقوم بها الحكومة هى رغبتها المتزايدة فى التعامل مع القطاع الخاص وإعطائه حقه وأيضا حث القطاع الخاص على القيام بواجبه الحقيقى ودفع رواتب العمال وعدم الاستغناء عنهم وأن روح التكافل مع القطاع الخاص لعبور الأزمة شئ رائع ومهم.

واختتم الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد تصريحاته قائلا: "هناك توحد فى فلسفة الموقف وعدم التمييز بين القطاع الخاص والعام، ومساعدة القطاع الخاص وأن ينتصر لعماله، وهناك درجة عالية من التوافق وتكافؤ المصالح وتقديم المصلحة العامة على أى شئ أخر".

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