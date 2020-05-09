Advertisements

الحلقة 16 مسلسل جمع سالم.. محمد شاهين يخرج من السجن بكفالة

السبت 09/مايو/2020 - 12:30 ص
جمع سالم.
جمع سالم.
الحلقة 16 مسلسل جمع سالم.. محمد شاهين يخرج من السجن بكفالة

بثت منذ قليل شاشة قناة النهار دراما عرض الحلقة 16 من مسلسل جمع سالم للفنانة زينة، الذي يعرض يوميًا طوال شهر رمضان الكريم.

وشهدت الحلقة 16 من مسلسل جمع سالم تطور كبير في الأحداث بعدما تم التحقيق مع الفنان محمد شاهين “يونس” في تهمة قتل الست العجوز التي تمتلك الفيلا التي قام بسرقتها يونس والفنان أحمد سلطان “صابر” وخرج من السجن بكفالة.

وبعدما خرج يونس بدأ يخطط مع الفنان أحمد صيام “عباس” وأحمد سلطان “صابر” للوصول إلي القاتل الحقيقي، وبعد تفكير كثير ظنوا أن مجدي زوج أبنة عباس هو من فعل ذلك.

الحلقة 16 مسلسل جمع سالم.. محمد شاهين يخرج من السجن بكفالة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قنوات عرض مسلسل جمع سالم جمع سالم الحلقة 16 القنوات الناقلة احداث الحلقة 14 جمع سالم

أخبار تهمك

عاجل.. مرتضى منصور يقرر رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد بعد ظهوره مع رامز جلال

منذ حوالي 5 ساعات

لأول مرة.. مكرم محمد أحمد يكشف أخطر تصريح لمبارك عن الإخوان (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

كارثة بشأن فيروس كورونا وسرعة انتقاله في الأماكن المزدحمة (فيديو)

منذ ساعتين و 21 دقيقة

انخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس اليوم

منذ ساعة و 11 دقيقة

ننشر سر المكالمة الهاتفية بين حسن شاكوش واللاعب عمر جابر

منذ أقل من ساعة

عمرو أديب للدولة المصرية: "قولوا للناس إن الأيام الجاية سودة"

منذ 39 دقيقة

عاجل| "معدلات غير مسبوقة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا و21 وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة حول خسائر مصر من أزمة كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

القبض على الفنانة زينة بتهمة تعاطي المخدرات

منذ ساعتين و 17 دقيقة

فايلر يطرد 3 لاعبين من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

نشطاء يتداولون صورا لظهور أطياف نورانية للقديس مار مرقس الرسول

منذ حوالي 7 ساعات

بالفيديو.. سؤال يتسبب في بكاء إنجي علي وترفض بسببه مواجهة الكاميرا

منذ ساعة

تصريحات كيفين دي بروين تصدم مانشستر ستي وتسعد ريال مدريد

منذ 43 دقيقة

تعرف على سبب اختلاف درجة الإصابة بكورونا من شخص لآخر (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يرفض ضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. إصابات فيروس كورونا تتخطى 4 ملايين شخص حول العالم

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

زينة تنقذ حياة طفلة من الموت..تعرف على التفاصيل

ميدو عادل يلتقي بشقيقه لأول مرة.. في الحلقة الثالثة من مسلسل "جمع سالم"

محمد شاهين يتشاجر مع زوج شقيقته في الحلقة الثالثة من مسلسل "جمع سالم"

أحمد صيام ومحمد شاهين يخططان لسرقة فيلا.. في الحلقة 6 مسلسل "جمع سالم"

ملخص الحلقة 6 من مسلسل "جمع سالم"

مسلسلات رمضان 2020 | احداث وملخص الحلقة العاشرة من مسلسل "جمع سالم" للفنان للفنانة زينة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:26 م

نشطاء يتداولون صورا لظهور أطياف نورانية للقديس مار مرقس الرسول

عاجل.. مرتضى منصور يقرر رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد بعد ظهوره مع رامز جلال

08:36 م

عاجل.. إصابات فيروس كورونا تتخطى 4 ملايين شخص حول العالم

12:15 ص

عاجل| "معدلات غير مسبوقة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا و21 وفاة

06:19 م

عمرو أديب للدولة المصرية: "قولوا للناس إن الأيام الجاية سودة"

01:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: هاجر المصرية.. «أم العرب»

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: النساء أقوى من كورونا