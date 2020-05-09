مكرم محمد أحمد: "صدام" وقع في نفس خطأ جمال عبدالناصر (فيديو)

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن دخول صدام حسين للكويت كان خطئا كبيرا، مضيفا أن ما فعله صدام حسين كان نقطة فاصلة في العلاقات العربية العربية.

وأشار "أحمد"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الجمعة، إلى أن مصر اختارت الموقف الصحيح في مسألة دخول صدام حسين الكويت، لافتا إلى أنه التقى بصدام حسين كثيرا، وكان لديه ثقة بالغة في نفسه.



وأضاف رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أن صدام حسين كان مفتون بنفسه أكثر من معمر القذافي، معتبرا أن صدام حسين وقع في نفس الخطأ الذي وقع فيه جمال عبدالناصر، وهو العلاقة بين الأمال والقدرة.

وفي سياق أخر، أكد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن أداء الحكومة فى التعامل مع أزمة فيروس كورونا متميزة وأن توقعاتها تصدق، مضيفا أن حسابات الحكومة وإجراءاتها الاستباقية نجت مصر من مخاطر كثيرة.

وأضاف مكرم محمد أحمد فى تصريحات صحفية، أن إجراءات الحكومة الاستباقية جعلتنا نعبر مراحل الأزمة الراهنة بدون مواجهات لأى أزمة فى المواد الغذائية والمواد التموينية والمواد المطهرة، مشيرا الى أن هناك قدر كبير من التكاتف بين مؤسسات الدولة.