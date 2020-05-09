أسعار الدولار مقابل الجنيه في جميع البنوك اليوم السبت 9-5-2020

شهدت أسعار الدولار، اليوم السبت 9-5-2020، استقرار في جميع تعاملات البنوك، ليواصل بذلك استقراره منذ بداية أزمة كورونا رغم تأثر عملات العديد من الدول سلبا بهذة الأزمة وتراجعها أمام الدولار.









أسعار الدولار اليوم السبت 9-5-2020 :





سجل سعر الدولار طبقا لنشرة أسعار البنك المركزي المصري، 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري سجل 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع، وبنك مصر 15.70 جنيه للشراء، و15.80 للبيع .

جاء هذا في الوقت الذي تراجع فيه الأحتياطي النقدي إلى مستويات 37 مليار دولار.

بنك القاهرة 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع ، اما بنك التعمير والإسكان سجل 15.70 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع، بينما

سجل البنك التجاري الدولي 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع.