"تويتر" تتيح خاصية جدولة التغريدات لبعض المستخدمين

أعلن موقع "تويتر" عن إتاحة خاصية جدولة التغريدات لبعض المستخدمين، حيث لب الموقع احتياجات المستخدمين، وقريبها ستكون للجميع، كما يرغب مستخدمي تويتر استخدامها لما لها من فائدة، وخاصةً لمديري وسائل التواصل والمنشورات الإخبارية.





وكما هو الحال مع خيارات الجدولة على جميع خدمات التواصل والتراسل، ستُتيح هذه الميزة على تويتر من اختيار وقت وتاريخ محدد لنشر التغريدات، كذلك وعبر شاشة الجدولة، يمكن للشخص إلقاء نظرة سريعة على جميع التغريدات المجدولة، مع إمكانية التعديل وقتما يشاء.





وقد ظهرت خاصية جدولة التغريدات لبعض المستخدمين من على سطح المكتب، وليس من الواضح ما إذا كانت مجرد اختبار أم أن الميزة متاحة لمستخدمي تويتر لسطح المكتب في جميع أنحاء العالم وهي تصل بشكل تدريجي.



