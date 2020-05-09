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"تويتر" تتيح خاصية جدولة التغريدات لبعض المستخدمين

السبت 09/مايو/2020 - 12:41 ص
تويتر - صورة أرشيفية
تويتر - صورة أرشيفية
أعلن موقع "تويتر" عن إتاحة خاصية جدولة التغريدات لبعض المستخدمين، حيث لب الموقع احتياجات المستخدمين، وقريبها ستكون للجميع، كما يرغب مستخدمي تويتر استخدامها لما لها من فائدة، وخاصةً لمديري وسائل التواصل والمنشورات الإخبارية.

وكما هو الحال مع خيارات الجدولة على جميع خدمات التواصل والتراسل، ستُتيح هذه الميزة على تويتر من اختيار وقت وتاريخ محدد لنشر التغريدات، كذلك وعبر شاشة الجدولة، يمكن للشخص إلقاء نظرة سريعة على جميع التغريدات المجدولة، مع إمكانية التعديل وقتما يشاء.

وقد ظهرت خاصية جدولة التغريدات لبعض المستخدمين من على سطح المكتب، وليس من الواضح ما إذا كانت مجرد اختبار أم أن الميزة متاحة لمستخدمي تويتر لسطح المكتب في جميع أنحاء العالم وهي تصل بشكل تدريجي.

وتجدر الإشارة إلى أن تويتر قد قامت مؤخرًا باختبار مجموعة من الميزات، أبرزها الردود المترابطة والتحذيرات للأشخاص الذين ينشرون ردودًا "ضارة" محتملة، في حين أن هذه الميزات تركز بشكل أكبر على صحة النظام وسلامة المستخدمين على الشبكة الاجتماعية، فإن ميزة الجدولة يمكن أن تجعل حياة الكثير من المستخدمين أسهل، وخاصةً الذين يعتمدون بشكل كبير على تويتر في عملهم.

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