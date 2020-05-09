بالفيديو.. سؤال يتسبب في بكاء إنجي علي وترفض بسببه مواجهة الكاميرا

تسببت المخرجة إيناس الدغيدي، في بكاء الإعلامية إنجي علي، بعد سؤالها عن الفراغ الذي تركته صديقتها الراحلة شيرين المفتي في حياتها، حيث أكدت الأخيرة انها تعرضت لكسرة قلب بعد وفاتها.





وقالت إنجي عليـ خلال برنامج "شيخ الحارة والجرئية" المذاع على قناة "القاهرة والناس": "المفتي، كانت صاحبتي الأنتيم وحياتي اتغيرت بعد وفاتها".





وأضافت: "شيرين.. كانت أختي وكبرنا من واحنا صغيرين وبموتها حياتي اتغيرت".





وعبرت عن تأثرها بسؤال الدغيدي قائلة لها: "ليس بس كده يا مدام إيناس" كما رفضت النظر للكاميرا حتى لا يظهر تأثرها الشديد بوفاة الراحلة للجمهور.