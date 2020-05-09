دعاء اليوم السادس عشر من رمضان 2020 وفضله وثوابه.. دعاء يوم 16 رمضان 1441





يريد المسلمون في شهر رمضان الكريم، معرفة أدعية رمضان المستجابة ووثوابها وفضلها، ويحل علينا اليوم السادس عشر من شهر رمضان المبارك 1441 والموافق السبت 9 مايو 2020 ، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، دعاء اليوم السادس عشر من رمضان وثوابه وفضله، والآتي دعاء يوم 16 رمضان 2020.





يحرص المسلمون بكل مكان في العالم على معرفة الادعية المستجابة في شهر رمضان الكريم والتعبد والتقرب إلى الله سبحانه وعتعالى، حيث قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-في حديث شريف : "للصائم دعوة لا ترد"، ويقول الله سبحانه وتعالى {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [سورة غافر - الآية 60]، وفيما يلي دعاء اليوم السادس عشر من رمضان 1441 هجريًا.





دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان 2020





دعاء اليوم السادس عشر من رمضان، يعد شهر رمضان المبارك، فرصة ثمينة لجني الجسنات بالدعاء والاستغفار، حيث أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يدعو على الدعاء في كل يوم من أيام شهر رمضان لما يحمله من ثواب كبير.





دعاء اليوم السادس عشر من رمضان 1441





ودعاء اليوم السادس عشر من رمضان، فهو كالآتي: "اللَّهُمَّ اهْدِنِى فِيهِ لِعَمَلِ الْأَبْرَارِ، وَجَنِّبْنِى فِيهِ مُرَافَقَةَ الْأَشْرَارِ، وَأَدْخِلْنِى فِيهِ بِرَحْمَتِكَ دَارَ الْقَرَارِ، بِإِلَهِيَّتِكَ يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ".









ثواب وفضل دعاء اليوم السادس عشر من رمضان





وعن ثواب وفضل دعاء اليوم السادس عشر من رمضان، فمن دعا بع أعطيى يوم خروجه من قبره نورًا ساطعًا يمشي به، وحله يلبسها، وناقة يركبها، وسقى من شراب الجنة.





أدعية مستجابة في شهر رمضان 1441

- اللّهُمَّ افْتَحْ لي فيهِ أبوابَ فَضْلِكَ، وَ أنزِل عَلَيَّ فيهِ بَرَكاتِكَ وَ أسْكِنِّي فيهِ جَنّاتَكَ، يا مَجيبَ دَعوَةِ المُضْطَرِّينَ.





- اللّهُمَّ اغْسِلني فيهِ مِنَ الذُّنُوبِ، وَطَهِّرْني فيهِ مِنَ العُيُوبِ، يامُقيلَ عَثَراتِ المُذنبين.





- اللّهُمَّ ارْزُقني فيهِ فَضْلَ لَيلَةِ القَدرِ، وَ صَيِّرْ اُمُوري فيهِ مِنَ العُسرِ إلى اليُسرِ يا رَؤوفاً بِعِبادِهِ الصّالحينَ.





- اللّهُمَّ وَفِّرْ حَظِّي فيهِ مِنَ النَّوافِلِ، وَ أكْرِمني فيهِ بِإحضارِ المَسائِلِ، وَ قَرِّبْ فيهِ وَسيلَتي إليكَ مِنْ بَيْنِ الوَسائِلِ.





- اللّهُمَّ اجْعَلْ صِيامي فيهِ بالشُّكرِ وَ القَبولِ عَلى ماتَرضاهُ وَ يَرضاهُ الرَّسولُ مُحكَمَةً فُرُوعُهُ بِالأُصُولِ.



