Advertisements

عمرو أديب: "إحنا الدولة الوحيدة اللي هتفتح وإصابات كورونا بتزيد"

السبت 09/مايو/2020 - 05:30 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي عمرو أديب، إن الدولة المصرية لم تكن عنيفة مع المواطن المصري في مواجهة أزمة الكورونا، معلقا: "أنا مقتنع أن مصر مينفعش تقفل خالص.. لا نحتمل أن نغلق البلد".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "إذا كنت في الإغلاق ليس عنيفا.. أرجوك كن في الفتح عنيفا"، منوها بأن مصر الأولى عربيا في عدد وفيات الكورونا، مضيفا: "مش هينفع نقول للناس إحنا لسه كويسين".

وعرض الإعلامي عمرو أديب، مشاهد لاحتفال أهالي القليوبية بعودة أحد المتعافين من فيروس كورونا، معلقا: "في حد يعمل كده.. ده ممكن يعدي لمدة 70 يوم"، لافتا إلى أن إحدى الدراسات صنفت مصر بأنها من الدول التي عليها بذل مجهودات للنجاة من الكورونا"

وتابع، "إحنا الدولة الوحيدة اللي بتفتح وأعدادها بتزيد.. بس لازم نفتح"، حيث أن مصر دولة لا تحتمل الغلق.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 58 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1945 حالة حتى يوم أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2416 حالة، من ضمنهم الـ 1945 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 495 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الجمعة، هو 8476 حالة من ضمنهم 1945 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و503 حالات وفاة.

وفى هذا الصدد كشف مجاهد ان هناك عددا من المحافظات سجلت انخفاضا ملحوظا فى معدل ظهور الإصابات بها عن معدلاتها فى آخر أسبوعين وهى دمياط، جنوب سيناء، بورسعيد، والبحر الأحمر، وذلك بسبب وعى المواطنين والتزامهم بالاجراءات الوقائية، فيما ارتفع معدل ظهور الإصابات عن معدلاتها خلال ذات الفترة بمحافظات أخري وذلك بسبب عدم التزام المواطنين بتلك المحافظات بالاجراءات الوقائية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفيات الكورونا كورونا فيروس كورونا عمرو أديب بوابة الفجر الفجر إصابات كورونا أخبار

أخبار تهمك

لأول مرة.. مكرم محمد أحمد يكشف أخطر تصريح لمبارك عن الإخوان (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عمرو أديب للدولة المصرية: "قولوا للناس إن الأيام الجاية سودة"

منذ حوالي 5 ساعات

القبض على الفنانة زينة بتهمة تعاطي المخدرات

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| "معدلات غير مسبوقة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا و21 وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

لاعب يوفنتوس ينضم لصفوف برشلونة الموسم المقبل

منذ ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يقرر رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد بعد ظهوره مع رامز جلال

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. إصابات فيروس كورونا تتخطى 4 ملايين شخص حول العالم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل 1600 حالة وفاة جديدة بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

بسبب كورونا.. وزيرة الصحة تتوجه إلى الإسكندرية

منذ ساعتين و 26 دقيقة

فايلر يطرد 3 لاعبين من الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

ننشر سر المكالمة الهاتفية بين حسن شاكوش واللاعب عمر جابر

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على سبب اختلاف درجة الإصابة بكورونا من شخص لآخر (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة حول خسائر مصر من أزمة كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

نشطاء يتداولون صورا لظهور أطياف نورانية للقديس مار مرقس الرسول

منذ حوالي 12 ساعة

خالد أبوبكر يوجه رسالة لمحمد رمضان

منذ حوالي 3 ساعات

عمرو أديب: "إحنا الدولة الوحيدة اللي هتفتح وإصابات كورونا بتزيد"

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل| "معدلات غير مسبوقة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا و21 وفاة

"تجاوزنا 8 آلاف".. مصر تسجل قفزة جديدة في إصابات كورونا

عاجل.. "الصحة" تزف بشرى سارة لمواطني هذه المحافظات بشأن مصابي كورونا

أستاذ أمراض قلب يحذر من التوتر والتدخين (فيديو)

خالد أبوبكر: "ارتداء الكمامات سيكون إجباريًا بالقانون"

عاجل.. إصابات فيروس كورونا تتخطى 4 ملايين شخص حول العالم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:26 م

نشطاء يتداولون صورا لظهور أطياف نورانية للقديس مار مرقس الرسول

عاجل.. مرتضى منصور يقرر رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد بعد ظهوره مع رامز جلال

08:36 م

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل 1600 حالة وفاة جديدة بكورونا

03:01 ص

عاجل| "معدلات غير مسبوقة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا و21 وفاة

06:19 م

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة حول خسائر مصر من أزمة كورونا

09:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: هاجر المصرية.. «أم العرب»

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: النساء أقوى من كورونا