عمرو أديب: "إحنا الدولة الوحيدة اللي هتفتح وإصابات كورونا بتزيد"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الدولة المصرية لم تكن عنيفة مع المواطن المصري في مواجهة أزمة الكورونا، معلقا: "أنا مقتنع أن مصر مينفعش تقفل خالص.. لا نحتمل أن نغلق البلد".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "إذا كنت في الإغلاق ليس عنيفا.. أرجوك كن في الفتح عنيفا"، منوها بأن مصر الأولى عربيا في عدد وفيات الكورونا، مضيفا: "مش هينفع نقول للناس إحنا لسه كويسين".





وعرض الإعلامي عمرو أديب، مشاهد لاحتفال أهالي القليوبية بعودة أحد المتعافين من فيروس كورونا، معلقا: "في حد يعمل كده.. ده ممكن يعدي لمدة 70 يوم"، لافتا إلى أن إحدى الدراسات صنفت مصر بأنها من الدول التي عليها بذل مجهودات للنجاة من الكورونا"





وتابع، "إحنا الدولة الوحيدة اللي بتفتح وأعدادها بتزيد.. بس لازم نفتح"، حيث أن مصر دولة لا تحتمل الغلق.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 58 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1945 حالة حتى يوم أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2416 حالة، من ضمنهم الـ 1945 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 495 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الجمعة، هو 8476 حالة من ضمنهم 1945 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و503 حالات وفاة.



