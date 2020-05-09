فيات تتلقى خسائر كبيرة في الربع الأول من 2020

تلقت شركة فيات كرايسلر خسائر كبيرة في الربع الأول من العام المالي الجاري 2020، وذلك بسبب مواجهتتها لظروف تفشي وباء كورونا "كوفيد-19" في معظم دول العالم، وتعرضت الشركة في غضون أسبوع لخسائر بالمليارات .









وعن فيات كرايسلر فقد تراجعت مبيعاتها في الربع الأول من 2020 مقارنة بنفس المدة من العام الماضي بنسبة 21%، ولم تكن المبيعات كافية لتغطية نفقات الشركة التي سجلت خسائر فادحة بلغت 1.84 مليار دولار.



