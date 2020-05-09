Advertisements
فيات تتلقى خسائر كبيرة في الربع الأول من 2020
السبت 09/مايو/2020 - 12:55 ص
تلقت شركة فيات كرايسلر خسائر كبيرة في الربع الأول من العام المالي الجاري 2020، وذلك بسبب مواجهتتها لظروف تفشي وباء كورونا "كوفيد-19" في معظم دول العالم، وتعرضت الشركة في غضون أسبوع لخسائر بالمليارات .
وعن فيات كرايسلر فقد تراجعت مبيعاتها في الربع الأول من 2020 مقارنة بنفس المدة من العام الماضي بنسبة 21%، ولم تكن المبيعات كافية لتغطية نفقات الشركة التي سجلت خسائر فادحة بلغت 1.84 مليار دولار.
سيستغرق تعافي فيات كرايسلر من هذه الأزمة مدة، ولكنها لن تبدء بتحقيق أي صعود قبل العودة للعمل في خطوط الإنتاج المخطط لها في الـ18 من مايو الجاري.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا