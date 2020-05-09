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فيات تتلقى خسائر كبيرة في الربع الأول من 2020

السبت 09/مايو/2020 - 12:55 ص
فيات - صورة أرشيفية
فيات - صورة أرشيفية
تلقت شركة فيات كرايسلر خسائر كبيرة في الربع الأول من العام المالي الجاري 2020، وذلك بسبب مواجهتتها لظروف تفشي وباء كورونا "كوفيد-19" في معظم دول العالم، وتعرضت الشركة في غضون أسبوع لخسائر بالمليارات .


وعن  فيات كرايسلر فقد تراجعت مبيعاتها في الربع الأول من 2020 مقارنة بنفس المدة من العام الماضي بنسبة 21%، ولم تكن المبيعات كافية لتغطية نفقات الشركة التي سجلت خسائر فادحة بلغت 1.84 مليار دولار.

سيستغرق تعافي فيات كرايسلر من هذه الأزمة مدة، ولكنها لن تبدء بتحقيق أي صعود قبل العودة للعمل في خطوط الإنتاج المخطط لها في الـ18 من مايو الجاري.

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