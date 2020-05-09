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موقف الزمالك من رحيل مصطفى محمد

السبت 09/مايو/2020 - 12:59 ص
مصطفى محمد
مصطفى محمد
ريهام عبد المحسن

أفادت تقارير صحفية محلية بأن هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك كشف عن السعر المبدئي الذي حددته إدارة الفريق الأبيض لبيع مصطفى محمد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وكشفت التقارير الصحفية أن هاني زادة قال في تصريحات تلفزيونية أن إدارة الفريق الأبيض سوف تتواصل مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق وأمير مرتضى منصور عندما يصل أي عرض احترافي لضم مصطفى محمد.

 

وأوضحت التقارير الصحفية أن عضو مجلس إدارة الزمالك كشف أن القيمة المالية لبيع مصطفى محمد في الفترة المقبلة لن تقل عن 10 ملايين يورو.

 

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن هاني زادة كشف أن بعض الفرق في بطولة الدوري المصري تتعاقد مع لاعبين بقيمة 120 و140 مليون جنيه مصري لذلك من الطبيعي أن يكون بيع مصطفى محمد بالمقابل المالي المذكور مسبقاً بعد مستواه المميز مع الزمالك.

 

وذكرت التقارير الصحفية أن مصطفى محمد ارتبط مؤخرًا بالانتقال إلى صفوف جلاسكو رينجرز الاسكتلندي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

 

 

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