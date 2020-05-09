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خالد أبوبكر يوجه رسالة لمحمد رمضان

السبت 09/مايو/2020 - 03:35 ص
خالد أبوبكر
خالد أبوبكر
هدى عبدالرازق
وجه الإعلامي خالد أبوبكر رسالة، للفنان محمد رمضان، قائلًا: "هذا النجاح جاء بتعب وعرق لسنوات كبيرة.. أرجوك أن تكون على قدر مسئولية هذا النجاح، وأن تراعى كل الكلمات والألفاظ والحركات والصور التى تصدر عن حياتك الخاصة لأن للنجومية ثمن كبير، وأنت مش نجم عادي أنت ممثل بكل ما تحمله الكلمة من معاني".

وقال "أبوبكر"، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" الفضائية : "مش هقدر ألغي عقلي وعنيا.. أنت فنان وممثل تقيل وكبير.. ولا خلاف على ذلك.. ولكن هناك مسئولية كبيرة على عاتقك أهمها السلوك وطريقة التواصل، والمشاهد التي تعرضها عن حياتك الخاصة التى ربما تستفز الآخرين.. بجانب بعض الكلمات والعبارات التي لا تتناسب مع مستواك الفني والتمثيلي".

وأضاف قائلًا: "انت في التمثيل تقيل.. ولا يمكن أن ينكر أحد ذلك، بغض النظر عن بعض التصرفات الخاصة.. وبقولك أنت في حتة تانية بمسلسل البرنس.. أنت ممثل تقيل وتجيد فن التمثيل".

وتناول "أبوبكر" في حلقة برنامجه الليلة العديد من الموضوعات، وعلق على بيانات وزارة الصحة وارتفاع إصابات فيروس كورونا، قائلًا: "الناس مش عاوزة تفوق.. إما أن نستفيق أو هتلاقي كورونا على الباب.. الدول كلها هتفتح وسيكون تدريجيا، والمصل سيستغرق وقتا من عام لعامين".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 58 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1945 حالة حتى يوم أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2416 حالة، من ضمنهم الـ 1945 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 495 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الجمعة، هو 8476 حالة من ضمنهم 1945 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و503 حالات وفاة.

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