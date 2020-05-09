بوب ديلان يعلن عن أول ألبوم له منذ عام 2012





يطلق المغني وكاتب الأغاني الأمريكي بوب ديلان الشهر المقبل أول ألبوماته في ثمانية أعوام بعد طفرة إبداعية للرجل الذي يعد أحد أكثر كتاب الأغاني تأثيرا في العالم.





وذكر بيان مقتضب على الموقع الرسمي لديلان في وقت مبكر يوم الجمعة أن ألبوم (رف آند راودي ويز) سيطرح في 19 يونيو حزيران.





وجاء الإعلان في أعقاب إطلاق ديلان في وقت متأخر يوم الخميس أغنية جديدة ثالثة له بعنوان (فولس بروفيت).





وكان ديلان قد فاجأ متابعيه في أواخر مارس آذار بإطلاق أغنية (ميردر موست فول) المستوحاة من اغتيال الرئيس الأمريكي السابق جون كينيدي قبل خمسة عقود.





ولم يقدم ديلان، الذي يتجنب الدعاية رغم أنه ما يزال يقوم بجولات في أنحاء العالم، أي تفاصيل بشأن موعد تسجيل موسيقى الألبوم الجديد.



