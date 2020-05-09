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بوب ديلان يعلن عن أول ألبوم له منذ عام 2012

السبت 09/مايو/2020 - 01:17 ص
بوابة الفجر
رويترز

يطلق المغني وكاتب الأغاني الأمريكي بوب ديلان الشهر المقبل أول ألبوماته في ثمانية أعوام بعد طفرة إبداعية للرجل الذي يعد أحد أكثر كتاب الأغاني تأثيرا في العالم.

وذكر بيان مقتضب على الموقع الرسمي لديلان في وقت مبكر يوم الجمعة أن ألبوم (رف آند راودي ويز) سيطرح في 19 يونيو حزيران.

وجاء الإعلان في أعقاب إطلاق ديلان في وقت متأخر يوم الخميس أغنية جديدة ثالثة له بعنوان (فولس بروفيت).

وكان ديلان قد فاجأ متابعيه في أواخر مارس آذار بإطلاق أغنية (ميردر موست فول) المستوحاة من اغتيال الرئيس الأمريكي السابق جون كينيدي قبل خمسة عقود.

ولم يقدم ديلان، الذي يتجنب الدعاية رغم أنه ما يزال يقوم بجولات في أنحاء العالم، أي تفاصيل بشأن موعد تسجيل موسيقى الألبوم الجديد.

وكانت كلمات أغنية (لايك أرولينج ستون) المدونة بخط يد ديلان قد حققت رقما قياسيا بلغ مليوني دولار عند بيعها في مزاد لدار سوذبي في نيويورك عام 2014.

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