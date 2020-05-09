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عمرو أديب عن الهجوم على إعلان "مدينتي": "ناس تافهة"

السبت 09/مايو/2020 - 04:31 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي عمرو أديب، إن الدولة "بتطبطب" على رجال الأعمال على مدار الثلاث شهور الماضية، حتى يستمر العمل والعمال في عملهم، منوها بأن هناك حملة عمياء على رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بسبب إعلان مدينتي.

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة: "ليه بتعملوا كده في هشام طلعت مصطفى.. في ناس تافهة عايزة تعمل فتنة جوة البلد، هو أنتم مش عارفين إحنا داخلين على إيه الأيام الجاية".

وأشار الإعلامي عمرو أديب، إلى أنه أصبح هناك تنمر بالكيانات الاقتصادية، مضيفا: "خليكم جد.. الوضع خطر"، كاشفا أنه شاهده وهو يدفع أموال للمحال التجارية في مدينتي والرحاب حتى يستمروا في عملهم، متابعا: "طلعت مصطفى عمر الصحراء.. حرام عليكم خلوا رجال الأعمال يعدوا معانا المرحلة دي"، متابعا: "مفيش حل عشان نعدي الأزمة دي -في إشارة لأزمة فيروس كورونا- غير قسمة الغرماء، نشيل كلنا مع بعض".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 58 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1945 حالة حتى يوم أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2416 حالة، من ضمنهم الـ 1945 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 495 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الجمعة، هو 8476 حالة من ضمنهم 1945 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و503 حالات وفاة.

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