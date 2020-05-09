طارق حامد يكشف سر أزمته مع كهربا في معركة السوبر

كشف طارق حامد، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أزمته الأخيرة مع محمود كهربا لاعب الأهلي في مباراة السوبر المصري.

وتحدث طارق حامد خلال برنامج رامز مجنون رسمي، عندما وجهه له الفنان رامز جلال سؤالاً بخصوص الأزمة الأخيرة مع محمود كهربا، قائلا:" كهربا هو من نرفزني".

وتابع:" الانتقادات التي أتلقاها لا تحزنني، ولكنها تدفعني لتقديم المزيد داخل الملعب".

وواصل:" أنا عصبي، ولا اتحكم في رد فعلي، واللاعبون تعودوا مني على الشتائم".

وأتم:" رسالتي لرضا عبد العال ربنا يوفقك واستمر فيما تفعله، فالشعب المصري يحب الضحك".