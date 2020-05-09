Advertisements

إنجي علي تتصدر تريندات "جوجل" بسبب تصريحها عن طارق العريان (فيديو)

السبت 09/مايو/2020 - 01:25 ص
إنجي علي
إنجي علي
تصدرت المذيعة والممثلة إنجي علي تريندات محرك بحث "جوجل" اليوم السبت المواقع 9 مايو 2020، وذلك بشأن تصريحاتها عن طارق العريان عبر استضافتها في برنامح "شيخ الحارة"، كما تحدثت إنجي علي عنحقيقة  تواجدها مع طارق العريان وسبب إلغاء متابعة أصالة لها على إنستجرام.

قالت إنجي علي خلال استضافتها مع المخرجة إيناس الدغيدي المذاع على شاشة "القاهرة والناس": "أنا ماروحتش دبي، وأنا انفصلت عن طارق العريان، وبعد فترة طويلة تزوج من الفنانة أصالة، ومحدش خده مني، ومفيش حاجة بترجع زي الأول، حتى لو انفصل عن زوجته.. استحالة ومعنديش حاجة أخبيها". 

وتابعت "علي" قائلة: "كنت في إسبانيا، بنعمل أغنية (يا مجنون مش أنا ليلي) لأصالة، وكنت متجوزة طارق، وكان مخرج كبير ومعروف ومهم، وطارق كان أول راجل في حياتي وحبيته جدا جدا وحبني جدا جدا، وعملنا شغل كتير مع بعض".

واستكملت إنجي: "انفصلنا أنا وطارق، وكل واحد كان عنده حياته، هو لما ارتبط بأصالة، وأتجوزو ومن الوقت ده، لا هو جه جنبي ولا أنا جيت جنبه".

وقاطعها "شيخ الحارة" قائلا: "حصل اللينك بين أصالة وطارق العريان، في وجودك، وانتي كنتي زي الأطرش في الزفة".

ةقالت إنجي علي: "بيقول كده علشان أصالة طلعت في أحد البرامج، وقالت إنه طارق كان عاجبها من الوقت ده، حتى وهو متجوز وهي متجوزة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طارق العريان شيخ الخارة بوابة الفجر ايناس الدغيدي انستجرام انجي علي في شيخ الحارة انجي علي القاهرة والناس الفجر اصالة

أخبار تهمك

عمرو أديب للدولة المصرية: "قولوا للناس إن الأيام الجاية سودة"

منذ 40 دقيقة

تصريحات كيفين دي بروين تصدم مانشستر ستي وتسعد ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

بالفيديو.. سؤال يتسبب في بكاء إنجي علي وترفض بسببه مواجهة الكاميرا

منذ ساعة

القبض على الفنانة زينة بتهمة تعاطي المخدرات

منذ ساعتين و 19 دقيقة

نشطاء يتداولون صورا لظهور أطياف نورانية للقديس مار مرقس الرسول

منذ حوالي 8 ساعات

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة حول خسائر مصر من أزمة كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

ننشر سر المكالمة الهاتفية بين حسن شاكوش واللاعب عمر جابر

منذ أقل من ساعة

فايلر يطرد 3 لاعبين من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

انخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس اليوم

منذ ساعة و 12 دقيقة

تعرف على سبب اختلاف درجة الإصابة بكورونا من شخص لآخر (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يرفض ضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور يقرر رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد بعد ظهوره مع رامز جلال

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابات فيروس كورونا تتخطى 4 ملايين شخص حول العالم

منذ أقل من ساعتين

لأول مرة.. مكرم محمد أحمد يكشف أخطر تصريح لمبارك عن الإخوان (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| "معدلات غير مسبوقة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا و21 وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

كارثة بشأن فيروس كورونا وسرعة انتقاله في الأماكن المزدحمة (فيديو)

منذ ساعتين و 22 دقيقة

موضوعات متعلقة

إصابة زوجة عريس أنغام الجديد بانهيار عصبي

تداول صورة لأصالة برفقة الزوجة الأولى لأحمد إبراهيم قبل أنغام

"القصة كاملة".. لماذا تتصدر أصالة الأكثر بحثًا بالسعودية؟

عاجل.. هاشتاج "طلاق أصالة" يخطف تريند تويتر.. والجمهور: "والله ما يستاهلك"

بعد تصدرها تريند تويتر.. 3 تصرفات لأصالة أكدت انفصالها عن طارق العريان

انفصال أصالة وطارق العريان سرًا ليس الأول.. ثنائيات فنية أخفت نبأ طلاقها وفضحتهم تطفلات رواد السوشيال ميديا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:26 م

نشطاء يتداولون صورا لظهور أطياف نورانية للقديس مار مرقس الرسول

عاجل.. مرتضى منصور يقرر رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد بعد ظهوره مع رامز جلال

08:36 م

عاجل.. إصابات فيروس كورونا تتخطى 4 ملايين شخص حول العالم

12:15 ص

عاجل| "معدلات غير مسبوقة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا و21 وفاة

06:19 م

عمرو أديب للدولة المصرية: "قولوا للناس إن الأيام الجاية سودة"

01:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: هاجر المصرية.. «أم العرب»

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: النساء أقوى من كورونا