إنجي علي تتصدر تريندات "جوجل" بسبب تصريحها عن طارق العريان (فيديو)

تصدرت المذيعة والممثلة إنجي علي تريندات محرك بحث "جوجل" اليوم السبت المواقع 9 مايو 2020، وذلك بشأن تصريحاتها عن طارق العريان عبر استضافتها في برنامح "شيخ الحارة"، كما تحدثت إنجي علي عنحقيقة تواجدها مع طارق العريان وسبب إلغاء متابعة أصالة لها على إنستجرام.





قالت إنجي علي خلال استضافتها مع المخرجة إيناس الدغيدي المذاع على شاشة "القاهرة والناس" : "أنا ماروحتش دبي، وأنا انفصلت عن طارق العريان، وبعد فترة طويلة تزوج من الفنانة أصالة، ومحدش خده مني، ومفيش حاجة بترجع زي الأول، حتى لو انفصل عن زوجته.. استحالة ومعنديش حاجة أخبيها".





وتابعت "علي" قائلة: "كنت في إسبانيا، بنعمل أغنية (يا مجنون مش أنا ليلي) لأصالة، وكنت متجوزة طارق، وكان مخرج كبير ومعروف ومهم، وطارق كان أول راجل في حياتي وحبيته جدا جدا وحبني جدا جدا، وعملنا شغل كتير مع بعض".





واستكملت إنجي: "انفصلنا أنا وطارق، وكل واحد كان عنده حياته، هو لما ارتبط بأصالة، وأتجوزو ومن الوقت ده، لا هو جه جنبي ولا أنا جيت جنبه".





وقاطعها "شيخ الحارة" قائلا: "حصل اللينك بين أصالة وطارق العريان، في وجودك، وانتي كنتي زي الأطرش في الزفة".





ةقالت إنجي علي: "بيقول كده علشان أصالة طلعت في أحد البرامج، وقالت إنه طارق كان عاجبها من الوقت ده، حتى وهو متجوز وهي متجوزة".



