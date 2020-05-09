رئيس نادي بنى سويف: نقاتل للحفاظ على حقوقنا سواء باستكمال الدوري أو الغاءه

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ما بين مطالبات بعودة النشاط الكروى وأخرى ترفض استكمال الموسم الحالى نتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد بمصر ، يظل نادى بنى سويف الرياضى محور اهتمام خاصة فى ظل تصدر الفريق السويفى لجدول المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى برصيد 35 نقطة .



وفى السياق ذاته قال المحاسب على محمد سليم ، رئيس مجلس إدارة نادى بنى سويف ل " الفجر الرياضى " : بالاخذ فى الاعتبار أمن وسلامة الشعب المصرى واتخاذ الدولة قرار باستكمال النشاط الكروى فإن فريق بنى سويف على أهية الاستعداد لاستكمال البطولة ومواصلة الحفاظ على قمة المجموعة الأولى بدورى المظاليم .



واضاف قائلا : وفى الوقت ذاته إذا ما قررت الدولة إلغاء النشاط هذا الموسم فإن نادى بنى سويف يتمسك بكافة حقوقه بالصعود للدورى الممتاز بصفته كأول مجموعة الصعيد وذلك كموسم استثنائي مثلما حدث بموسم 2012/2013 .



واختتم بقوله : نادى بنى سويف الرياضى يحترم كافة قرارات الدولة التى سوف تؤدى إلى استمرار النشاط الكروى والرياضي أو الغاؤه .



ويتصدر بنى سويف قمة ترتيب المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى برصيد 35 نقطة