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أحمد زاهر: كرهت شخصيتي في "البرنس" لهذا السبب

السبت 09/مايو/2020 - 01:36 ص
بوابة الفجر

قال الفنان أحمد زاهر، إنه منذ قراءته لسيناريو مسلسل البرنس الذي كتبه المخرج محمد سامي شعر بأنه يكره شخصية فتحي" التي يجسدها في المسلسل للغاية والأفعال التي يقوم بها مع الجميع، لكنه وجدها تحمل قماشة عريضة يستطيع التحرك من خلالها بالتمثيل، لذلك أحب تقديمها للغاية.

وكشف زاهر، خلال تصريحات صحفية، أنه تلقى تهديدات بالقتل عبر السوشيال ميديا والهاتف، بسبب كراهية الجمهور للأفعال التي تقوم بها الشخصية.

وأشار إلى أنه يؤمن أن التهديدات ليست جدية لذلك لم يقف كثيرا عند هذا الأمر.

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