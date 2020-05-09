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أستاذ جراحة تجميل يكشف حقيقة صادمة عن المتحولين جنسيا

السبت 09/مايو/2020 - 07:46 ص
تعبيرية
تعبيرية
هدى عبدالرازق
قال الدكتور عمرو النجاري، أستاذ جراحة التجميل بطب قصر العيني، إن تحويل الذكر لأنثى أو العكس متاح في مصر، ولكن يجب أن يكون هناك موافقة من الطب النفسي، ودار الإفتاء، فضلا عن إجراء أشعة وتحاليل معنية حتى تجرى عملية التحويل.

وأشار "النجاري"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن مصر ليست من الدول التي تحدث فيها مثل هذه العمليات بسهولة، موضحا أن خلل النوع الجنسي يكون سببه حدوث خلل في الكروسومات، أو خلل نفسي.

وأوضح أستاذ جراحة التجميل بطب قصر العيني، أنه قبل عملية التحويل سواء من ذكر لأنثى أو العكس، تحصل الحالة على علاج هرموني لمدة عامين، كاشفا أن المتحولة من ذكر لأنثى لن تنجب نهائيا، وكذلك المتحول من أنثى لذكر لن ينجب أو يكون أب، ودور الطب النفسي هو تأهيلهم لذلك.

وفي سياق متصل، كشفت النجمة يسرا عن رأيها لأول مرة عن موقف الفنان هشام سليم وإعلانه مؤخرا في أحد البرامج التليفزيونية عن تحول ابنته نور إلى ذكر.

وقالت خلال تصريحات تليفزيونية، أنا فخورة جدا بهشام سليم وموقفه مع ابنه وفخورة بـ"نور" أنه صريح وواضح استطاع أن يعبر بحرية عن مشكلته وان يتحمل هذا الحمل طوال الـ ٢٦ عاما.

وأضافت: "الموضوع صعب مش سهل وأنه عاني كثيرا ومن الجيد أنه استطاع أن يظل متزنا والجمهور احترم تفهم موقف هشام سليم لأن هذا الموضوع خارج عن إرادتهم".

وكشف نور هشام سليم عن الأزمات النفسية والاجتماعية التى كان يعيشها فى فترة حياته كأنثى، مؤكدا أنه كاد أن ينتحر لأنه لا يملك من أمر نفسه شيء، ولكن حياته تغيرت بعدما قرر أن يتحول من أنثى إلى ذكر.

أضاف نور فى أول ظهور إعلامى له مع جعفر عبد الكريم عبر تويتر: أنا كنت بفكر في الانتحار لأنه لا يوجد شخص يفهمني ولم أصادف حالة مماثلة لحالتي خاصة في مصر، ولم أستطع أن أقرر شيئا في حياتي الخاصة ولكن بعد التحول الجنسي قررت أن أقف مرة أخرى على قدمى وأعيش حياتى وأحب نفسي.

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