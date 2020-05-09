سوسن بدر تعيش حالة من الحب

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عرضت الحلقة الخامسة عشر مساء الجمعة، من مسلسل "ونحب تاني ليه"، على قناة Cbc الفضائية، الذى تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسى يتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشكلات الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.



ظهرت عائشة والدة غالية والتى تلعب دورها الفنانة سوسن بدر، وهى تتبادل الرسائل عبر برنامج "واتساب"، مع جارها معتصم"عماد رشاد"، الذى من الواضح أنها وقعت في حبه بعد رفضها الشديد بالارتباط بسبب عقدتها من زوجها السابق.



يذكر أن "ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز ويشاركها كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمى، وسوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.