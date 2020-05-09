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بعد إصابته .. أرقام لوكا يوفيتش مع ريال مدريد هذا الموسم

السبت 09/مايو/2020 - 01:57 ص
لوكا يوفيتش
لوكا يوفيتش
عبد القادر عرابي

تلقت جماهير نادي ريال مدريد خبراً سيئاً اليوم، بتأكد إصابة المهاجم الصربي "لوكا يوفيتش" في القدم اليمنى اليوم، على الرغم من عدم خضوع اللاعب لأي تدريبات.

 

 

 

وأكد النادي الملكي في بيانه اليوم، إصابة صاحب الـ22 عاماً بكسر مضاعف في مفصل إصبع القدم اليمنى، وإحتمالية غيابه لمدة قد تصل لثلاثة أشهر.

 

 

وتواصلت بذلك أزمات الصربي خلال موسمه الأول في مدريد، حيث يعاني من قلة المشاركات مع الفريق وجلوسه بشكل دائم على كرسي البدلاء، مما أدى لتداول اسمه بشكل كبير في سوق الإنتقالات.

 

 

كما كسر اللاعب قواعد الحجر الصحي منذ نحو شهر مضى، حين غادر العاصمة الإسبانية مدريد وتوجه لمدينة بلجراد عاصمة صربيا، مما فتح باب الإنتقادات نحوه بشكل كبير.

 

 

 

أرقام لوكا يوفيتش مع ريال مدريد هذا الموسم

 

 

 

 

 

خاض يوفيتش 24 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم بجميع البطولات، سجل هدفين وصنع مثلهما، خلال 770 دقيقة لعب.

 

 

ولحساب بطولة الدوري الإسباني، لعب يوفيتش 15 مباراة، تمكن من تسجيل هدفين وصناعة هدف وحيد، خلال 391 دقيقة لعب.

 

 

وضمن بطولة كأس ملك إسبانيا، خاض يوفيتش 3 مباريات بمجموع دقائق لعب بلغت 102 دقيقة، ولم يتمكن من تسجيل أو صناعة أي هدف.

 

 

وضمن بطولة دوري أبطال أوروبا، شارك اللاعب في 4 مباريات بمجموع دقائق 111 دقيقة، دون المساهمة بأي هدف.

 

 

وفي إطار بطولة كأس السوبر الإسباني، خاض اللاعب مبارتين، مرر خلالهما تمريرة حاسمة وحيدة، خلال 166 دقيقة لعب.

 

 

 

 

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