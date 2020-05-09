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قبل تسليم الأبحاث .. نصائح مهمة من وزير التربية والتعليم

السبت 09/مايو/2020 - 03:21 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن تسليم الأبحاث لصفوف النقل والشهادة الإعدادية ييدأ اليوم السبت الموافق ٩ مايو وينتهي يوم ١٦ مايو.

ناشد الوزير من خلال الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، أولياء الأمور وقدم لهم عدة نصائح قائلا: "نرجو الالتزام بمواعيد جداول الابحاث منعا للتزاحم والتسليم إلكتروني في أي يوم من الاسبوع في المدة من 9 مايو حتي ١٦ مايو وذلك عبر المنصة التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم"


وقال أنه يوجد ٣ فرص للطلاب في التقديم الورقي في أيام مختلفة حسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم مضيفًا، شددنا علي المديريات الالتزام بتعليمات الوزارة في تسليم الابحاث ومن يخالف التعليمات سنحاسبه وقال أن الافضل لتسليم البحث هو الطريقة الالكترونية ورفعها علي المنصة وأن اذا قدم البحث الكترونيا ليس من الضروري تسليمه ورقي وقال:"اذا كان البحث مكتوب علي ورق فلوسكاب أو بأي قلم يسلمه للمدرسة بعد أن يضعه في ظرف ويحصل علي وصل تسليم.. لا تستمعوا لتعليمات مخالفة للوزارة والتي تصدر من بعض المدارس وقال القوالب الخاصة بالأبحاث ليست إلزامية سنقبل البحث بأي شكل حتي وإن كان بخط الايد وليس شرط تسليم سي دي أو فلاشة للمدرسة.

وأضاف:" لا تتكدسوا الكترونيا أو التكدس في المدرسة والغرض من البحث التركيز في اداء الطالب وسلامة الطلاب وراحة بال اولياء الامور اهم ما يشغلنا ".

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