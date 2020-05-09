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قبل السحور.. اشتباكات مسلحة في قنا تسفر عن إصابة شخص

السبت 09/مايو/2020 - 04:16 ص
أرشيفية
أرشيفية
بسام عبدالحميد
أصيب شخص بطلقات نارية، اليوم السبت، في اشتباكات مسلحة بين عائلتين بمدينة فرشوط شمالي محافظة قنا.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارًا، بإصابة يحيي أبوالوفا محمد، بطلقات نارية، في مشاجرة بين عائلتي "المخالفة والنجاجرة" بمدينة فرشوط.

تم نقل المصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من ضبط مسجلين سرقات وإتجار في الأسلحة وبحوزتهما ٦ قطع أسلحة نارية ودراجات بخارية مسروقه ودولارات مزيفة، بقرية أسمنت بمركز نقادة جنوب قنا.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارا بضبط المتهمين شعبان.س، وجعفر.ش، مقيمان بقرية أسمنت بنقادة، مسجلين سرقات واتجار في الأسلحة وبحوزتهما ٦ قطع أسلحة نارية متنوعة و١٨٠ طلقًا ناريًا و٢ دراجة بخارية مبلغ بسرقتها و٤٠٠ دولار مزور.

واعترفا المتهمان بسرقة الدراجات البخارية والإتجار في الأسلحة النارية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

سقوط سيدة من قطار
في سياق منفصل، لفظت ربة منزل، أنفاسها الأخيرة، عصر يوم الأربعاء، إثر سقوطها من قطار بمحطة سكك حديد أبوتشت، شمال محافظة قنا. 

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبد الحميد، إخطارًا، من العميد جمال سالمان، مأمور مركز شرطة أبوتشت، بمصرع وفاء عادل محمد، 23 عاما، ربة منزل، ومقيمة الشرقي سمهود، بعد أن سقطت من قطار بمحطة سكك حديد أبوتشت.

انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم أحمد عبدالحق، وكيل فرع البحث الجنائي، إلى مقر البلاغ، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

انتشال جثة شاب غريق
وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان طالب، لقي مصرعه غرقًا بالقرب من كوبري الكلالسة بمركز قوص، جنوب محافظة قنا.

وتلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارا من الدكتور بدوي سعيد، مدير عام مرفق اسعاف قنا، بانتشال جثمان محمد عبدالمحسن عبدالمجيد، 17 عامًا، طالب، بعد غرقه بالقرب من كوبري الكلالسة بمركز قوص، جنوب محافظة قنا.

تم نقل الجثمان إلى مستشفى قوص المركزي، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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