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نجم الزمالك مهدد بالغرامة بسبب رامز جلال

السبت 09/مايو/2020 - 02:15 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 كشفت تقارير صحفية مغربية أن المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك يضغط على المغربي أشرف بن شرقي نجم الفريق الأول من أجل عدم بث حلقته في برنامج (رامز مجنون رسمي) والذي يقوم بتقديمه الفنان رامز جلال في شهر رمضان الجاري.

 

وأفادت صحيفة المنتخب المغربية بأن أشرف بن شرقي قد يتعرض لغرامة مالية في حال تمت إذاعة حلقته مثل زميله في الفريق طارق حامد الذي فرض عليه مرتضى منصور غرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه، حيث لم يستطع إيقاف حلقته بعد أن ظهر في جزء إعلاني عنها.

 

وأشارت الصحيفة المغربية إلى أن مرتضى منصور كان قد تقدم ضد رامز جلال ببلاغ رسمي للجهات المعنية، وطالب وزير الداخلية بالقبض على رامز جلال، كما طالب وزيرة الصحة بإيداعه مستشفى الأمراض العقلية، لكن كل الدعاوى ضد البرنامج قوبلت بالرفض من قبل القضاء المصري.

 

وأوضحت الصحيفة المغربية أن الاتحاد المصري لكرة القدم قرر تمديد تعليق نشاط كرة القدم اعتبارًا من منتصف مايو الحالي لمدة 15 يوما أخرى، وأن هذا القرار يسري على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

 

وذكرت الصحيفة المغربية أن الاتحاد المصري لكرة القدم كان قد قام بمد تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من نهاية شهر أبريل الماضي حتى منتصف مايو الحالي، وذلك تماشياً مع قرارات رئيس الوزراء المصري في هذا الشأن، والتي بدأت منذ بداية حملة مواجهة فيروس كورونا المستجد في مارس الماضي.

 

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