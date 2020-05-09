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معجبو حسني شتا يشبهونه بمحمود ياسين.. والفنان يعلق "اتخضيت"

السبت 09/مايو/2020 - 02:40 ص
بوابة الفجر
سيدة صادق

نشر الفنان حسني شتا، صوره له مقسومة نصفين من الوجه نصف لوجهه ونصف لوجه الفنان محمود ياسين، وذلك من خلال صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

الصورة أرسلها أحد معجبي " شتا" له ليشبهه بالفنان محمود ياسين.

وعلق "حسني"علي الصورة قائلاً :"اتبعتتلي الصوره ديه اتخضيت، ركز كده مسلسل ليالينا٨٠ خلاني زمان، الأستاذ اللي بعشقه".

 حسني شتا، ممثل مصرى ولد عام 26 مارس عام 1985، شارك في فيلم بدل فاقد وقام بعمل حلقه في مسلسل العيادة كضيف شرف وايضا في مسلس نوسه وبسبوسه.

وقام ببطوله في ست كوم(مش فريندس) وقام ايضا ببطوله في مسلسل (كلمات) مع النجمة نجوى فؤاد وقام ببعض الاعلانات (بيبسى، ليبتون وحمله اتصالات) كما قام بدور (تيفا)في فلم بدل فاقد مع النجم احمد عز. ودور ايضا في فلم(ابن القنصل) مع النجم احمد السقا.

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