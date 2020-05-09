أتلتيكو مدريد يكشف عن إصابة ظهيره الأيسر بـ كورونا

في ضوء استعداد بعض من الدول الأوروبية لاستئناف المسابقات الكروية المؤجلة، قامت بعض الأندية بعمل الفحوصات اللازمة للاعبيها وجميع الأجهزة للتأكد من الإصابة بفيروس كورونا المستجد من عدمه.





وقد أظهرت معظم التحاليل سلبية نتائجها، فيما جاءت بعض النتائج إجابية وتأكد إصابة بعض الأسماء بالفيروس المستجد.

وأجرى نادي أتلتيكو مدريد الإسبانى، فحصًا طبيًا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، للاعبيه، في خطوة تمهيدية لبدء التدريبات الجماعية، لاستئناف المنافسات الكروية في الأيام المقبلة.

وأوضحت تقارير صحفية، أن اللاعب البرازيلي رينان لودي الظهير الأيسر لنادي أتلتيكو مدريد، قد أصيب بـ فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، حيث أجرى اللاعب الاختبارات، أول أمس الأربعاء، وجاءت نتائج تحاليله أمس الجمعة إيجابية.

كما أكدت صحيفة "آس" الإسبانية، أن لودي سيبقى في منزله في منزله لمدة عشرة أيام، قبل الانضمام إلى زملاءه في التدريبات، وخلال فترة الحجر المنزلي سيخضع لاختبارات أخرى بصفة مستمرة للاطمئنان عليه ومتابعة حالته.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب البرازيلي ظهرت عليه أعراض الفيروس المستجد في بداية شهر مارس الماضي، ولكن كان يعتقد انها أعراض الأنفلونزا الموسمية، مع تشابه الأعراض فيما بينهما من ضيق في التنفس واحتقان وصداع ووهن بعامة الجسم.



