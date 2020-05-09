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شريف منير يعاتب أحمد سعيد عبد الغني لهذا السبب

السبت 09/مايو/2020 - 02:50 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر


عرضت الحلقة الخامسة عشر مساء الجمعة، من مسلسل "ونحب تاني ليه"، على قناة Cbc الفضائية، الذى تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسى يتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشكلات الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

عاتب عبد الله "شريف منير"، صديقه عمر "أحمد سعيد عبد الغني"، لأنه لم يخبره أنه يحب الفتاة التى كانت متعلقة به، وأنه لو علم بحبه لها كان قد ساعده في هذا الأمر، بينما رد عمر رد عليه أنه كان يخشى الاقتراب منه لأنها خاصة به، فقال عبد الله له أنه يعتبره أخ له وليس أنانى حتى يمتلك فتاة لا يشعر تجاهها بالحب.

يذكر أن "ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز ويشاركها كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمى، وسوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.

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