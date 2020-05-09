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البطاقة مسئولية.. هكذا احتفلت صابرين بعيد ميلاد نجلها

السبت 09/مايو/2020 - 03:20 ص
بوابة الفجر
أماني سلام

احتفلت النجمة صابرين، بعيد ميلاد نجلها الذي يحل اليوم، كما وجهت له رسالة خاصة بهذه المناسبة.

ونشرت صابرين، صورة تجمعها بنجلها عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"، معلقة عليها: "كل سنة وإنت احن وأطيب قلب في الدنيا ربنا يحميك ويرزقك النجاح وأصدقاء بنقاء قلبك".

وأضافت: "ويجعل حياتك مشرقة مثل ابتسامتك الجميلة بس أهم حاجة أوصيك بم انك تميت 16 سنة خلاص اعتمدت على نفسك بقا ورح طلع البطاقة يا حلو البطاقه مسؤولية".

يشار إلي أن تخوض الفنانة صابرين؛ السباق الرمضاني من خلال مسلسل" ليالينا 80 "بطولة النجمة غادة عادل، وإياد نصار.

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