مشاهد تأثر بها رواد التواصل الاجتماعي في الحلقة 15 من "سلطانة المعز" بعد نجاح الخطة المؤلمة لغادة عبد الرازق





مشهد المواجهة بين الفنانة غادة عبد الرازق "سلطانة" والفنان محمود عبد المغني "نعيم" عقب خروجها من السجن في ختام الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "سلطانة المعز" ينذر بتصاعد اكثر اثارة وتشويقا لصراع طاحن بين الطرفين والذي من المتوقع ان تكشف عنه الأحداث القادمة من الملحمة الدرامية الشعبية بقيادة المخرج المبدع محمد بكير.





وكشفت مشاهد الحلقة الخامسة عشر عن خطة غادة عبد الرازق "سلطانة " في الخروج السريع من السجن للمحافظة علي اسرتها من شرور زوجها محمود عبد المغني "نعيم" الذي قتل شقيقها الفنان أحمد ماجد محامي الغلابة "سلام" الذي كان علي وشك كشف جرائمه وجرائم شقيقه الفنان محمد شاهين وشقيقتهما الفنانة طاهرة "سيدرا" وتجارتهم في ألأعضاء البشرية وسرقة الآثار.





وكانت خطة "سلطانة" التي وصفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي ب"الخطة المؤلمة" أن قامت بتغيير أقولها امام النيابة واعترافها - علي غير الحقيقة - بأن التمثال المسروق الذي وجدوه في خزانة منزلها يخص شقيقها المقتول "سلام" محامي الغلابة وذلك مساعدة محمود البزاوي "حمدي" الذي يثق في براتها ويحبها بجنون كي يقنع والدتها الفنانة تهاني راشد "فاطمة " بتغيير اقولها وان تعترف علي ابنها المقتول حسن السمعه بان الغرفة التي وجدوا بها التمثال المسروق تخصه وهو ما تعاطف معه المشاهدين خاصة خاصة في بعض الجمل .. منها رد البزاوي على خطة سلطانة بتوجيه الاتهام لشقيقها الذي شاركت في صنع شهرته و سمعته الطيبة منها :" بس دي سمعة سلام اللي بنتيها بأيدك .. ودي حاجه تقيله أوي " .. لترد سلطانة قائلة : " واتقل من الهرم على قلبي" .. وهو ما يجسد صعوبة تخلي "سلطانة " عن الجانب الخير في حياتها المتجسد في السمعة الطيبة لشقيقها من أجل الخروج والانتقام.





كما قالت الفنانة الكبيرة تهاني راشد "فاطمة" والدة "سلطانة" و"سلام" جملة مؤثرة بآداء رائع: "يعني خروجها من ظلمها .. يبقي بظلم أخوها الميت " .. بالإضافة إلى مشهد الفنانة مي الغيطي "ورد" زوجة "سلام" التي والتي وافقت علي خطة "سلطانة " واقنعت حماتها "فاطمة" رغم تألمها على زوجها المقتول غدرا.





ومن المشاهد والجمل المؤثرة أيضا التي تفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي عندما قامت الفنانة إنتصار زميلة "سلطانة" بالسجن بالتخفيف من مخاوفها من تأثر والدتها "فاطمة" بتشويه سمعتها الذي ساهم في ترويجه "نعيم" لدي المقربين لها في حارة المعز لترد حيث قالت: "دي امك لو الدنيا كلها وقفت ضدك .. إلا امك" .













على جانب آخر حددت بعض مشاهد نفس الحلقة انقلاب بعض اصدقاء "سلطانة" والمقربين منها في حارة المعز وذلك عقب إغراء "نعيم لهم بالمال والجنس أحيانا منهم الفنانة "دينا" الصديقة المقربة سلطانة التي طمعت بأن تحل محلها في مطعم الكبدة بعد أن استولى عليه نعيم من "سلطانة" ووعد "دينا" بأن تكون شريكه له بالمطعم .. بالإضافة إلى جملة الفنانة طاهرة "سيدرا" لشقيقها " نعيم" بأنها علي إستعداد أن تتزوج "خزاعة" محمد لطفي الذي يمثل جانب القوة والبلطجي الذي تاب علي يد "سلطانة" ولا يجد من تقبل بالزواج منه وذلك من إجل تنفيذ مخططهم للسيطرة علي حارة المعز والمحيطين ب "سلطانة".





ووصف عدد كبير من الجمهور علي مواقع التواصل الاجتماعي الملحمة الدرامية الشعبية ل "سلطانة المعز" بأنها تجسيد مصغر لمصر من خلال شارع المعز احد اعرق شوارع مصر القديمة والذي تضم مختلف الطوائف من ابناء مصر الخيرين و المتمثل في رموز مثل "سلطانة" و"سلام" والمقربين لهم وبين ونعيم واخوته القادمين من الخارج من أجل السيطرة علي "شارع المعز" المنطقة الأثرية واغراء اهلها بالمال والجنس من اجل التمكن من التنقيب عن الآثار وسرقتها بالإضافة الي مخططاتهم الاجرامية بالاتجار في الأعضاء البشرية وتكوينهم لعصابات مسلحة تجري على جزء اخر من مصر وهو سيناء.









"سلطانة المعز" ملحمة درامية شعبية تدور احداثها في إطار إجتماعي تشويقي من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني،تهاني راشد ،حسن حسني، محمد شاهين، طاهرة،دينا ،محمد لطفي ، محمود البزاوي،وليد فواز ، مي الغيطي ،أحمد ماجد ، كريم الأبنودي ورنا رئيس.. ومدير التصوير هيثم زانيتا وتكليف إياد ابراهيم وإخراج محمد بكير .





ويعرض مسلسل سلطانة المعز على قناة النهار الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 2:30 فجرًا، والساعة 10 صباحًا، والساعة 3 عصرًا، كما يعرض على قناة art حكايات الساعة 8 مساءً.