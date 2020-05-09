ياسمين صبري تخضع لعلاج نفسي

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انطلقت اليوم الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "فرصة تانية" اليوم على قناة "أون" في تمام الساعة 11:45 مساءً.



بدأت الحلقة بذهاب ياسمين صبري "ملك" للمستشفى، بعد الفضيحة التي سببتها لها آيتن عامر "ريهام " في حفل خطبتها، حيث قالت ريهام للمعازيم أن زياد زوجها السابق، فتذكرت ملك وجهه ريهام، ثم تذكرت حياتها قبل الحادثة ومافعله زياد فيه.



فقدت ملك وعيها، فأخذها أهلها إلى المستشفى، فخضعت لجلسات علاج نفسي من جديد، قرر والد ملك بأن يغير عنوان منزله حتى لا يصل زياد لملك مرة آخرى، فقضوا فترة كبيرة في منزل شقيقه.



يذكر أن مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.





كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.





