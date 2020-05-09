أبرز ما جاء في الحلقة الـ 15 من "ونحب تاني ليه" لياسمين عبد العزيز

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.عرضت الحلقة الخامسة عشر مساء الجمعة، من مسلسل "ونحب تاني ليه"، على قناة Cbc الفضائية، الذى تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسى يتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشكلات الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

أبرز ما جاء في الحلقة الخامسة عشر من مسلسل"ونحب تاني ليه"





_بدأت الحلقة الخامسة عشر بما انتهت عليه الحلقة السابقة، وهو ذهاب "عبدالله - شريف منير" لأحد الملاهي الليلية المعتاد أن يتردد عليها، وظهرت أمامه فتاة صديقة له كانت على علاقة به وهي نفسها على علاقة عاطفية بـ"مهند - ممدوح الشناوي"، وطلبت منه التمثيل وفي هذه الأثناء المليئة بالضحك، ظهر "مهند" بغضب شديد خاصة وأن بينه وبين "عبدالله" عداوة قديمة بسبب "غالية"، واشتبكا الثنائي معًا وتصارعا وانهال الضرب على بعضهما البعض، حتى قام أحد رجال "مهند" بخروج "مطوة" وتهديد "عبدالله".





_على جانب آخر تعيش غالية ومراد حالة من الحب، إذا اعترفت غالية بحبها الشديد لمراد، وأنها تتمنى البقاء معه دائماً، كما أوضح مراد غيرته الشديدة على غالية من عبد الله، ولكن طمنته غالية وقالت له أن عبد الله لا يشغل باله إلا الشغل.



_ذهب "مهند المنياوي " لجاليري "غالية - ياسمين عبد العزيز" لمقابلتها، وذلك بعدما حرر "عبد الله" طليقها محضرا ضده بسبب المشاجرة التى حدثت بينهما.



ّ_قابلت "غالية" مهند مقابلة سيئة وعاتبته باستياء على كلامه الذي قاله لطليقها من قبل عنها بأنها كانت على علاقة به أثناء زواجها، ولكن ينكر "مهند" هذا الكلام ويؤكد لها أنه من تأليف "عبد الله" طليقها، وحذر مهند، غالية، فى نهاية حديثه بضرورة إبلاغ عبد الله بالتنازل عن المحضر وإلا سيؤذيه هو وكل من يخصه.



يذكر أن "ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز ويشاركها كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمى، وسوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.