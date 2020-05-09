بعد نجاح "خيانة عهد".. يسرا توجه الشكر لجمهورها (فيديو)





واجهت النجمة يسرا، الشكر إلى جمهورها على التعليقات الإيجابية التي جاءت لها بعد عرض الحلقة 13 من مسلسل "خيانة عهد" الذي تخوض من خلاله السباق الرمضاني.وقالت يسرا، خلال مقطع فيديو لها عبر حسابها الشخص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة "أنا مش عارفه أقولكم اي انتو أجمل جمهور في الدنيا، مشيراً إلى أنها لم تتوقع بإن مسلسل" خيانة عهد "سوف يإثر بهذا الشكل على الجمهور".يسرا توجه الشكر إلى جمهورهاوطالبت من جمهورها متابعة باقي الحلقات مؤكدا بإنه سيحدث مفاجأة غيرة متوقعة خلال الحلقات القادمة، موجه الشكر إلى كل من كتب عنها ب الإيجابي وأيضا زملائها الذي اشادو بدورها في المسلسل.يذكر أن مسلسل" خيانة عهد" حقق نجاح كبير بعد عرض أولي حلقاته عبر شاشة الحياة، وتصدر قائمة مؤشرات تريند جوجل.