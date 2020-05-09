"الفجر الفني" يحاور صديق الشهيد منسي ويكشف مفاجآت وأسرار في حياة الراحل لأول مرة وارتباطها بمسلسل "الاختيار"





أخبرنا في البداية.. متى بدأت صداقتك مع الشهيد أحمد منسي؟



حدثنا عن مواقف جمعت بينكم تتذكر حتى الآن؟

كل المواقف التى توجد فى المسلسل، مواقف حقيقية بينى وبين منسى، حتى مشهد تقرير الغاز الذى كان يقرأه فى المكتب، هذاحقيقى، وأنا صاحبه الذى قال إنه أرسل له هذا التقرير.



كيف ترى تجربة مسلسل "الاختيار"؟

أولاً: مسلسل "الاختيار" اعتقد إنها التجربة الأولى من نوعها فى الدراما التلفزيونية، كما اعتقد إنها التجربة الأولى في الدراما عموماً، لأنها جمعت بين الدراما والتوثيق، فكل القصص والمواقف حقيقية، حتى الإنسانية منها.



ثانيًا: هو العمل الأول من نوعه الذى يوثق ويروى حقيقة ما حدث ويحدث فى سيناء من حرب على الإرهاب، كما أنه يوضح للمصريين والعالم أجمع مدى صعوبة الوضع على الأرض، وهذا ردا على سبب طول مدة الحرب، كما أنه يوثق أيضاً حقيقة ما حدث فى مصر منذ ٢٠١١ وحتى الآن، وأثر ذلك على تطور ودعم الارهاب فى مصر.



ثالثًا: يروي قصص الشهداء الحقيقية.. وقصص بطولة هؤلاء الرجال، كما أنه يفضح كل الدول والمنظمات الراعية للإرهاب فى مصر.



هل استطاع أمير كرارة أن يجسد شخصية أحمد منسى؟

الفنان أمير كرارة أثبت بالفعل إنه فنان متميز، لأنه وبدون وجود أى فيديو لمنسى، استطاع من خلال حواره معنا إن يستشعر الشخصية الحقيقية ويعيش فيها، ولهذا اقترب بطريقة غير متوقعة، من منسى، وخصوصاً فى جانبه الإنساني الساخر المرح والعسكري المتميز، وقد بذل جهدًا حقيقيًا لم يبذله ممثل من قبله فى التدريب حتى يستطيع القيام بالدور، واعتقد أنه نجح، لدرجة إنى أناديه (يا منسى).





ما الجانب المخفى الذى لم يذكره المسلسل في شخصية أحمد منسى؟

شهادتى بالتأكيد مجروحة بسبب علاقتى الغريبة بمنسى، ولكن لا يوجد عمل درامى يستطيع أن يصف هذا الإنسان المقاتل حق وصفه، وقد قال لى دكتور باهر دويدار، "بعد كل اللى سمعته دا، بقى عندى مشكلة، لازم اقلل من حقيقة منسى، علشان الناس تصدق أنه حقيقى مش خيال، لو كتبت كل الحقيقة، الناس مش هتصدق وتفتكر دا خيال مؤلف".



كيف كان يرى المنسي جماعة الإخوان الإرهابية؟

كان يفرق بين نوعين منهم، النوع الأول وهو المنتمى تنظيمياً وفكرياً للجماعة.وهذا كان يراه ارهابياً، والنوع الثانيوهو المتعاطف معهم، وهذا النوع كان يري إنه يجب محاورته فكريا لرده عن هذا الطريق قبل أن يقع فى براثن التنظيم الفكرية والمعتقدية.





ماذا عن طقوس أحمد منسى الدينية؟

منسى كان يتحرى حب الله ورضاه فى كل خطوة، وكل عمل يقوم به بدون أى مقابل، كان شديد التعلق بالصحابة رضي الله عنهم وخصوصا سيدنا حمزة وسيدنا خالد ابن الوليد.



وكنا نذاكر وندرس غزوات وحروب سيدنا خالد لنتعلم منه فنون القتال، وهذا كان له مردود عظيم فى تميز منسى فى القتال غير النمطى عن باقى الأبطال، كانت طريقته دائما مبتكرة وغير نمطية ومبنية على أسلوب قتال سيدنا خالد ابن الوليد.





كيف تلقيت خبر استشهاد أحمد منسى؟

خبر الاستشهاد عرفته أثناء إخلاء منسى من موق الحدث، فى تمام الساعم السادسة وأربع دقائق من صباح الجمعة ٢٠١٧/٧/٧، ولم استوعب ما حدثحتى اليوم، اعتقد إن ما يحدث هو مقلب من المقالب التى يقوم بها معى، وإنه في لحظة ما، سيدق جرس هاتفى واسمعه على الجانب الآخر يقول (انزل انا تحت البيت).



هل تزور أولاده بعد وفاته؟

طبعا، وعلى تواصل شبه يومى معهم، هؤلاء أولادى، وهو كان بيعشق أولادى.



ماذا تعلمت من شخصية الشهيد أحمد منسى بحكم صداقتكم؟

الذى كان بيني وبينه حب خالص لوجه الله، نتسابق فى اسعاد بعض بدون انتظار أى مقابل، تعلمت منه أهم حاجة لابد أى شخص أن يفهمها، وهى أن نقبل على الله حباً فى الله وليس خوفا من عذابه ولا طلبا لجنته، فقط لحبه، واعتقد أن هذا سبب رفع ربنا لذكر منسى.













حقّق مسلسل "الاختيار" نجاحًا كبيرًا، منذ بداية عرضه في الموسم الرمضاني الحالى، واستطاع أن يتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح حديث الناس في الشارع العربى والمصرى، وكان لابد أن نعرف أكثر عن الشهيد البطل أحمد المنسى الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.أجرى "الفجر الفني" حواراً خاصا مع صديق الشهيد أحمد منسي "رأفت بلط"، ليخبرنا عن أسرار وخفايا في حياة منسى، وهل تناول مسلسل "الاختيار"، شخصية منسى كما كانت في الحقيقية، وماالصفات التى كان يتحلى بها، وأمور كثيرة خاصة بالشهيد.وإلى نص الحوار:صداقتى بـ"أحمد منسى" بدأت منذ سنوات لا أذكر عددها، وكنا دائمًا نتسائل مع بعضنا هذا السؤال، متى وأين، ولما لا نجد إجابة، كنا نضحك ونقول ليس هذا هو المهم، المهم ما نحن فيه الآن.