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مخرج "خيانة عهد" سامح عبد العزيز لـ"الفجر الفني": "كنت خايف على أبطال المسلسل من الحزن بسبب اندماجهم في مشهد الجنازة"

السبت 09/مايو/2020 - 03:48 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

حقق مسلسل "خيانة عهد" للفنانة يسرا، نجاحًا كبيرًا منذ عرضه وخاصة رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث لاقي استحسانًا كبيرًا من قبل الجماهير وخاصة بعد عرض الحلقة الرابعة عشر وتغير الأحداث من صراع على المال الى وجود قتل.

وحرص "الفجر الفني" على التواصل مع مخرج العمل  سامح عبد العزيز ليحكي لنا تفاصل مشهد الجنازة والحلقة الرابعة عشر من المسلسل التي جعلت قلوب المشاهدين تنقبض مع بعض المشاهد في الحلقة.

وقال سامح عبد العزيز، في تصريح خاص له لـ"الفجر الفني"، بأنه سعي بردود الأفعال حول المسلسل، كما أعرب عن سعادته بمشاركتة الفنانة يسرا في عمل درامي، وكان يتمني العمل معها من قبل.

وأضاف أن يسرا، أبدعت في مشهد تصوير المقابر وتم تصويره في يوم كامل ولكن تحضيره استغرق 4 أيام، خاصة مشهد المشرحة الذي وصل الاحساس للمساعدين خلف الكاميرا.

وتابع المخرج سامح عبد العزيز قائلا: "كل الممثلين كانوا في حالة يرثي لها لدرجة إني كنت خايف عليهم ومش عارف أتكلم معاهم، كل واحد أمام الكاميرا أو خلفها حزين".

وأكد على أن الجميع كان يعمل بصدق وإتقان وإحساس ولا نقصد مطلقًا أن نكون تريند والحمد لله إن الإحساس وصل للجمهور.

وبسؤاله عن سبب الموافقة على المسلسل رد بـ أن القصة التي يدور حولها العمل جديدة وتناقش مواضيع الصراع على المال من زاوية أخرى، وأضاف بأن الورق يخرج منه موسيقى تصويرة ممتعة، وأماكن تصوير راقية، ونوظف به جميع الأقسام.


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