"التعليم" تخصص أرقامًا لاستقبال شكاوى مخالفات الأبحاث

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أرقام الوزارة للدعم الفني والإبلاغ عن المخالفات لموضوع تسليم المشروعات وهي كالتالي:

01029686337، 01113326412، 01122002816، 01025224111، 01016469475، 01028252398، 01092553215، 01227086089، 01226014787





وقال وزير التربية والتعليم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يمكن الاتصال تليفونيا أو استخدام نفس الأرقام على واتساب".





قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن تسليم الأبحاث لصفوف النقل والشهادة الإعدادية ييدأ اليوم السبت الموافق ٩ مايو وينتهي يوم ١٦ مايو.





وناشد "شوقي"، أولياء الأمور من خلال الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، وقدم لهم عدة نصائح قائلا: "نرجو الالتزام بمواعيد جداول الأبحاث منعا للتزاحم والتسليم إلكتروني في أي يوم من الأسبوع في المدة من 9 مايو حتى ١٦ مايو، وذلك عبر المنصة التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم".





وأضاف وزير التربية والتعليم، أنه يوجد ٣ فرص للطلاب في التقديم الورقي في أيام مختلفة كما أعلنت وزارة التربية والتعليم متابعا: "شددنا على المديريات الالتزام بتعليمات الوزارة في تسليم الأبحاث ومن يخالف التعليمات سنحاسبه".

وتابع، أن "الأفضل لتسليم البحث هو الطريقة الإلكترونية ورفعها على المنصة وإذا قٌدم البحث إلكترونيا ليس من الضروري تسليمه ورقيًا"، مضيفا:"إذا كان البحث مكتوب على ورق فلوسكاب أو بأي قلم يسلمه للمدرسة بعد أن يضعه في ظرف ويحصل على وصل تسليم.. لا تستمعوا لتعليمات مخالفة للوزارة والتي تصدر من بعض المدارس"، لافتا إلى أن "القوالب الخاصة بالأبحاث ليست إلزامية وسنقبل البحث بأي شكل حتى وإن كان بخط الإيد وليس شرطًا تسليم سي دي أو فلاشة للمدرسة".





وأضاف:" لا تتكدسوا إلكترونيا أو التكدس في المدرسة والغرض من البحث التركيز في أداء الطالب وسلامة الطلاب وراحة بال أولياء الأمور أهم ما يشغلنا".





وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول تسليم الأبحاث سواء ورقي أو موقع، وقالت إنه تم تخصيص يوم 9 مايو لطلاب الصف الثالث الابتدائي، والصف الأول الإعدادي والأول الثانوي، أما يوم 10 مايو مخصص للصف الرابع الابتدائي والثاني الإعدادي، والأول الثانوي.





وأوضحت الوزارة، خلال جدول تسليم الأبحاث، أنه تم تخصيص يوم 11 مايو لطلاب الصف الخامس الابتدائي والثالث الإعدادي والثاني الثانوي، أما يوم 12 مايو مخصص لطلاب الصف السادس الابتدائي والأول الإعدادي، الذين تخلفوا عن أيامهم الأساسية، وأيضًا الثاني الثانوي.





وأشارت الوزارة إلى أن يوم 13 مايو مخصص لطلاب الصفين الثالث والرابع الابتدائي الذين تخلفوا عن مواعيدهم الأساسية وكذلك طلاب الصف الثاني الإعدادي والأول الثانوي، الذين تخلفوا عن المواعيد الأساسية.





أما يوم 14 مايو تم تخصيصه للطلاب المتخلفين عن المواعيد من الصفوف السادس والخامس الابتدائي والثالث الإعدادي والثاني الثانوي.



