أحمد مجدي يهدد آيتن عامر بالقتل

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انطلقت اليوم الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "فرصة تانية" اليوم على قناة "أون" في تمام الساعة 11:45 مساءً.



عندما ترك زياد "أحمد مجدي" منزل ملك "ياسمين صبري" ، قام بالإتصال على ريهام "آيتن عامر" وقال لها إذا لم تتركي حياتي فسوف أقتلك، ماذا تريدي مني، أنا لا أحبك أتركيني، ردت عليه ريهام قائلة لم أسمح بأن يأخذك أحد مني، وإذا أخذتك ملك مني سأتلها.





إنتهت المكالمة، عاشت ريهام حالة من الفرحة وقامت بتشغيل أغاني وصارت ترقص من الفرحة، بسبب ما فعلته من فضيحة لزياد وملك في حفل خطوبتها.







يذكر أن مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.







كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.