Advertisements

كيف عامل قدماء المصريون الحيوانات وترفقوا بها؟

السبت 09/مايو/2020 - 07:34 ص
أرشيفية
أرشيفية
حسام زيدان
انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو شهير لفتاتين تعذبان قطة حتى الموت، فكيف كان يعامل أجدادنا قدماء المصريون الحيوانات؟ 

قال مجدي شاكر كبير أثريين، إن قدماء المصريون عرفوا الرحمة، فكانوا رحماء بينهم وبحيواناتهم، وهو تلمصطلح المعروف اليوم بالرفق بالحيوان ولايمكن أن يبلغ شعب ما، مفهوم وقيم الرحمة بالإنسان والحيوان على حد سواء، إلا إذا كان شعبًا متحضرًا وخاليًا من غرائز التوحش والهمجية.

وأضاف "شاكر" في تصريحات إلى الفجر: حتى ندرك أن قدماء المصريون بلغــوا هذه المرتبة الإجتماعية المتقدمة، علينا أن ندقق النظر في نقوشهم التي تركوها لنا على جدران مقابرهم وهم يصورون حياتهم اليومية، فمن المشاهد المألوفة التي نراها من حين لآخر في الفن المصري القديم مشهد الفلاح يحمل أحد حيواناته على كتفه، وخصوصًا إذا كان الحيوان حديث الولادة، تعبيرًا عن الرحمة والرقي حتى في معاملة الحيوان وهذا المشهد الجميل لفلاح يحمل حملًا أو ربما ماعز أو غزال وليد يعد أحد أجـمل مشاهد الحياة اليومية في مصر القديمة. 

وتابع كبير الأثريين: كان الحيوان يعتبر شريك له فى حياته حيث عاونه فى حياته الزراعية بالحرث وحمل المحاصيل مثل الثور والحمار واتخذ الكلاب للحراسة وكذلك ساعدت الشرطة في القبض على اللصوص، وغالبا مانرى فى نقوشهم القطط والقرود الأليفة تحت الكراسي. 

وتابع، أن المصري القديم اتخذ من الحيوانات رمزًا لمعبوداته مثل القطة باستت والبقرة حتحور وابن آوي أنوبيس وغيرهم وأقاموا مقابر لتحنيطهم ودفنهم ولدينا أشهر مقبر مخصصة للحيوانات في سقارة، وهي السرابيوم التي دفن فيها العجل أبيس، ولكنهم هنا لم يعبدوا الحيوان نفسه، بل قوى الإله فيه، لذلك نجد أن المصري القديم ذبح الأبقار واكلها، ولكنه كان رحيمصا في ذبحها، حيث كان يبدأ "باسم الإله" وبما نصه: "باسم الإله العظيم ليتقبـلها الآله من عبده" وهكذا كان المصريون يتلون تسـابيح وصلوات أثناء تقديم الأضحية. 

ولفت إلى أن المصريون كانوا يذبحـون الثور ويقدمونه كقربان، وقبــــل الذبح كانوا يطعمونه ويسقونه المياه ويضعون على عيونه رباط من الأقمشة حتى لا يرى السكين وخاصة في الأضاحي الكبيرة كالثيران فيلقون الثور على ظهره وساقاه الخلفيتان مربوطتان والجزار يذبحه من طرفه الأمامي الأيمن. 

وقال شاكر: من خلف الذبيحة كان أحد الكـهان "رجل دين" يصب الماء المقدس على الذبيحة ليطهرها وكاهـن آخر من ورائه يتلـوا طقوس وترانيم الذبح وبيده الأخرى بردية بها الطقوس المقدسة، ويعتبر ما سبق من أسمى ما عرف في الحضارات من رفق وتكريم للحيوان.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قدماء المصريون بوابة الفجر الفجر الرفق بالحيوان

أخبار تهمك

عاجل.. إصابات فيروس كورونا تتخطى 4 ملايين شخص حول العالم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل 1600 حالة وفاة جديدة بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

خالد أبوبكر يوجه رسالة لمحمد رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يقرر رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد بعد ظهوره مع رامز جلال

منذ حوالي 11 ساعة

لأول مرة.. مكرم محمد أحمد يكشف أخطر تصريح لمبارك عن الإخوان (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

تعرف على سبب اختلاف درجة الإصابة بكورونا من شخص لآخر (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

القبض على الفنانة زينة بتهمة تعاطي المخدرات

منذ حوالي 8 ساعات

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة حول خسائر مصر من أزمة كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل| "معدلات غير مسبوقة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا و21 وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

مروان محسن يطالب الأهلي برقم خيالي للتجديد

منذ حوالي 19 ساعة

فايلر يطرد 3 لاعبين من الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

نشطاء يتداولون صورا لظهور أطياف نورانية للقديس مار مرقس الرسول

منذ حوالي 14 ساعة

ترك رسالة مؤثرة.. وفاة طبيب جراء إصابته بكورونا في الشرقية

منذ ساعة و 14 دقيقة

عمرو أديب: "إحنا الدولة الوحيدة اللي هتفتح وإصابات كورونا بتزيد"

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عمرو أديب للدولة المصرية: "قولوا للناس إن الأيام الجاية سودة"

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على خطورة ومساوئ الحظر الكلي.. أبرزها تدهور الحالة النفسية

منذ يوم

موضوعات متعلقة

طرق تقسيمها وتوزيعها.. كل ما تريد معرفته عن نحر الأضحية

مع اقتراب عيد الأضحى.. تعرف على شروط وآداب ذبح الأضحية

للمضحي.. ما يجب فعله بعد ذبح الأضحية

مفتش آثار: قدماء المصريين أول من عرفوا الأضحية.. وجدارية تسجل ذلك

"الريشة رمز العدالة" والتكافل وحقوق العمال مبادئ نفذها قدماء المصريون

باحث أثري يكشف أسماء الحيوانات المقدسة عند قدماء المصريين وسبب تقديسها (صور)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:26 م

نشطاء يتداولون صورا لظهور أطياف نورانية للقديس مار مرقس الرسول

عاجل.. مرتضى منصور يقرر رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد بعد ظهوره مع رامز جلال

08:36 م

عاجل| "معدلات غير مسبوقة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا و21 وفاة

06:19 م

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل 1600 حالة وفاة جديدة بكورونا

03:01 ص

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة حول خسائر مصر من أزمة كورونا

09:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: هاجر المصرية.. «أم العرب»

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: النساء أقوى من كورونا