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عمر جابر يكشف حقيقة تهديده بالقتل من "مقربين إليه"

السبت 09/مايو/2020 - 03:57 ص
عمر جابر
عمر جابر
الفجر الرياضي

أثير في الأيام القليلة الماضية الكثير من الجدل، حول تهديد أحد لاعبي نادي بيراميدز بالقتل، ولم توضح التقارير عن سبب تلقيه هذه التهديدات حتى اللحظات التي صرح فيها اللاعب عن سبب المشكلة وحيثياتها.

 

وكشف عمر جابر لاعب نادي بيراميدز في مداخلة هاتفية عبر فضائية mbc مصر، أنه تم تهديده بالقتل من قبل شخصين كانت تربطهما علاقة صداقة قديمة منذ أن كان في ناشئي نادي الزمالك.

 

وصرح مدافع بيراميدز: " تلقيت تهديدات لي ولأسرتي بالقتل، من أصدقاء كانوا في يوم من الأيام من المقربين إليَ ".

 

وأضاف عمر جابر:"هذا الخلاف مستمر منذ عامين، حيث انتهت صداقتي بهم منذ نشوب الخلافات المستمرة بيننا، وكانوا يطالبون بأموال ليست من حقهم".

 

وأكمل لاعب نادي بيراميدز :"إنني أعلم أن من يطالب بحقه، يطلبه بطريقة قانونية وليست بطرق غير مشروعة، نحن في دولة قانون، وقدمت كافة المستندات والأدلة للنيابة، التي تثبت استقبالي لتهديدات بالقتل لي ولأسرتي، وشرحت كافة أبعاد الموضوع، والتحقيقات مستمرة".

 

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